COPE: Luis Enrique keert terug als bondscoach van Spanje

Luis Enrique staat op het punt om het stokje terug over te nemen als bondscoach van Spanje, zo meldt het radiostation COPE. De oefenmeester nam in juni ontslag als keuzeheer van La Roja vanwege zijn ernstig zieke dochtertje, dat op 29 augustus op achtjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker.

Enrique werd bij Spanje opgevolgd door zijn assistent Robert Moreno, die daarbij direct aangaf zijn plek weer aan Enrique te willen afstaan als die daar klaar voor is. Volgens COPE heeft de Spaanse voetbalbond via president Luis Rubiales inmiddels contact gezocht met de voormalig trainer van Barcelona. Het is de bedoeling dat Enrique tijdens het aanstaande EK, waarvoor Spanje zich onlangs plaatste, weer op de bank zit.

De huidige bondscoach, Moreno, heeft nooit eerder op het hoogste niveau gewerkt als hoofdcoach. De voormalig verdediger, die geen grootse voetbalcarrière had, werkte in het verleden bij AS Roma, Celta de Vigo en Barcelona als rechterhand van Enrique. Met Moreno als bondscoach dwong Spanje moeiteloos kwalificatie voor het EK af, door als koploper te eindigen in Groep F. Maandagavond spelen de Spanjaarden nog thuis tegen Roemenië.