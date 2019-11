Van Gelder onthult mislukte wens van Advocaat bij Feyenoord

Jack van Gelder heeft maandag onthuld dat Dick Advocaat Fred Grim graag als assistent wilde hebben bij Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester deed onlangs zijn intrede bij de Rotterdamse club als opvolger van Jaap Stam en wilde graag de oud-keeper opnemen in zijn technische staf. Grim besloot echter RKC Waalwijk trouw te blijven.

Van Gelder vroeg maandagavond in het tv-programma Peptalk van Ziggo Sport aan Grim of het een moeilijke beslissing was om geen assistent van Advocaat te worden en actief te blijven bij RKC. "Die vraag is mij nooit gesteld", antwoordde Grim eerst. Van Gelder liet zich echter niet van de wijs brengen en zei dat Advocaat Grim had benaderd.

"Dick heeft mij niet aan de voorkant benaderd", antwoordde Grim. "Of dat gek klinkt? Ik denk dat de voorkant dan nog altijd beter is dan via de achterkant", grapt de oud-doelman, die daarna serieus op de kwestie ingaat. "Dick heeft mij dat verteld toen ik in De Kuip stond (rond de 3-2 nederlaag van RKC tegen Feyenoord, red.). Toen heeft hij dat gezegd."

"Ik ben gewoon heel trouw. Ik ben heel blij dat ik bij RKC coach ben. Of we erin blijven? Natuurlijk", besluit Grim, die met de club uit Waalwijk momenteel hekkensluiter in de Eredivisie is. Na dertien duels heeft RKC nog maar vier punten gepakt, waarbij de club een achterstand van vijf punten heeft op nummer zeventien VVV-Venlo. RKC hervat de Eredivisie zondag thuis tegen FC Emmen.