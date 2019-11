Tagliafico verbaast zichzelf: ‘Ik kan wel genieten van mijn nieuwe rol’

Nicolás Tagliafico voelt zich helemaal op zijn plek bij Ajax. De linksback van de Amsterdammers, die bijna twee jaar geleden overkwam van Independiente, is niet meer weg te denken uit het basiselftal van trainer Erik ten Hag en valt steeds vaker op door zijn doelpunten. "Ik heb mezelf ook verbaasd", zegt de Argentijn tegenover Ajax TV.

Voor zijn komst naar Nederland stond de 27-jarige Tagliafico bepaald niet te boek als doelpuntenmaker. "In mijn carrière had ik iets van zes goals gemaakt. En hier sta ik nu al op elf doelpunten. Ik kan daar wel van genieten. Genieten van mijn nieuwe rol als goaltjesdief", lacht de vleugelverdediger, die wel benadrukt dat scoren niet zijn voornaamste taak is.

"Ik moet mij ook blijven focussen op mijn basistaak. En dat is belangrijk zijn in de verdediging. Als je dan ook kan aanvallen, is dat nog beter", aldus Tagliafico, die met Ajax dit seizoen aan kop gaat in Groep H van de Champions League. De Zuid-Amerikaan acht de Eredivisionist in staat om de poule met Chelsea, Valencia en Lille OSC te overleven. "Ik denk dat dit team er klaar voor is om de volgende ronde te halen."

Tagliafico wil nog niet te ver vooruit kijken. "Daarna zullen we het wel zien. Vorig jaar dachten we er precies hetzelfde over", doelt de verdediger op de succesvolle Champions League-campagne van Ajax, die leidde tot de halve finale. "Eerst de groepsfase halen, daarna kwalificeren voor de achtste finales. Stap voor stap zijn we erin geslaagd om te bereiken wat we nooit gedacht hadden. Ik heb veel vertrouwen en verlang naar de volgende ronde. Vanaf dat moment zijn het wedstrijden op zich."