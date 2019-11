‘Moraalridders’ keihard aangepakt bij DWDD: ‘Er gebeurt helemaal niets!’

Zondagmiddag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) stilgelegd vanwege racistische geluiden van een deel van het thuispubliek richting Ahmad Mendes Moreira. Een dag later houdt het incident de gemoederen nog altijd flink bezig. Dries Boussatta, oud-speler van onder meer Ajax, AZ en FC Utrecht, vindt de reactie van de KNVB inzake deze rel hypocriet.

De KNVB meldde onder meer dat men de rol binnen het voetbal pakt om racisme hard te bestrijden, net als vroeger. "Het zijn weer moraalridders. Er gebeurt wat en dan roepen ze weer wat, maar wat is er nou veranderd vergeleken met twintig jaar geleden?", zegt Boussatta maandagavond bij De Wereld Draait Door. De oud-voetballer wijst naar een incident met Kenneth Vermeer, die in de Johan Cruijff ArenA werd geconfronteerd met een pop aan een touw. "De KNVB had een grote mond, maar wat gebeurt er daadwerkelijk? Helemaal niets! Racisme wordt nooit benoemd."

Wijnaldum: 'Zwaar aangedaan door racisme en Hitlergroet in Den Bosch'

Boussatta was zelf eerder ook weleens slachtoffer van racisme en discriminatie. "Waar ik op een gegeven moment moeite mee had, was dat ik tijdens een wedstrijd continu nare teksten naar mijn hoofd kreeg en ik doorvoetbalde. Maar een paar minuten later werd de scheidsrechter een paar keer uitgescholden voor homofiel en die wilde de wedstrijd staken. Toen werd ik gek. Ik ben naar hem toegelopen: Als je ballen hebt, moet je nu doorgaan. Niet gaan janken. Toen heeft hij de wedstrijd wel even gestaakt."

De oud-prof constateert een dieper probleem. "Het is een probleem van de maatschappij. Als je nu naar de KNVB kijkt: van de staf van Ronald Koeman tot aan de onderste staf allemaal blanke, Nederlandse trainers. Toevallig? Nee. Er zijn heel veel Surinaamse, Marokkaanse, Turkse... Maar die krijgen de kans gewoon niet. Als ik nou aangeef dat we 36 clubs hebben, dan kunnen we 3 van zulke trainers opnoemen. Als we 500 bestuursleden hebben, zien we misschien 5 'buitenlandse' mensen. Dit zijn de feiten. Het is nog steeds het kop in het zand."