Ten Hag over ‘nieuw’ Ajax: ‘We zijn nóg moeilijker te verdedigen’

Ajax-trainer Erik ten Hag denkt dat het aanvalsspel van zijn elftal dit seizoen nog beter is geworden dan in de vorige jaargang. De oefenmeester geeft in een uitgebreid interview met Ajax TV aan tevreden te zijn over het eerste deel van het seizoen, maar hamert er tegelijkertijd op dat de prijzen pas aan het einde van het seizoen verdeeld worden.

Ajax zag met Frenkie de Jong en Lasse Schöne twee belangrijke spelers vertrekken, maar Ten Hag vindt dat zijn ploeg er aanvallend juist op vooruit is gegaan. "Ik denk dat het misschien wel nóg moeilijker te verdedigen is, en dat het nóg verrassender is", aldus de coach, die ook het verdedigende aspect zeker niet uit het oog verliest. "Dat moeten we verder uitbreiden, maar de defensieve teamfunctie blijft altijd de basis. Daar moet honderd procent discipline op zijn. Alleen als dat goed is, zoals tegen Feyenoord en FC Utrecht (beide 4-0 winst), dan kunnen wij wervelend zijn."

Ten Hag staat met Ajax bovenaan in de competitie en heeft in de Champions League nog alles in eigen hand. "De aanzet is in ieder geval positief. Dat moet ons een goed gevoel geven. Maar het is nog een heel lange weg. Dat elftal dat vorig jaar zo succesvol werd nam vooral in het voorjaar, vanaf februari/maart, een ongelooflijk hoge vlucht. Die ontwikkeling moeten wij nog zien te krijgen. Dat vergt heel hard werken." Ten Hag is tevreden over de aankopen die Ajax afgelopen zomer deed om het verlies van De Jong, Schöne en Matthijs de Ligt op te vangen. "Ik heb alle vertrouwen in deze selectie. We hebben goed nagedacht over de samenstelling. De selectie is in balans."

Onlangs werd Ten Hag uitgenodigd door de UEFA voor een forum, waar hij met twaalf andere topcoaches, waaronder Josep Guardiola en Jürgen Klopp, samenkwam. "Waar dat over ging? Het was voetbalinhoudelijk over technische aspecten, maar ook over de arbitrage, de spelregels en de wedstrijdkalender." Ten Hag was gevleid door de uitnodiging, maar schrijft die vooral toe aan de teamprestatie van Ajax. "We hebben vorig seizoen iets uitzonderlijks gedaan. Dan heb je het respect, dat merk je. We hebben waardering geoogst, en dit is onder andere het gevolg ervan. We hebben ook ongelofelijk veel prijzen en nominaties gekregen."

In Nederland kreeg Ajax veel complimenten voor het sublieme spel tegen FC Utrecht, maar de buitenlandse toptrainers hebben daar volgens Ten Hag niets van meegekregen. "We moeten wel beseffen welke rol wij spelen. Ze kijken niet naar de Nederlandse competitie. Champions League, dat is waar het om draait. Natuurlijk praten ze met respect en zullen ze niet denigrerend doen, maar de grote competities zijn de Premier League, LaLiga, de Serie A en de Bundesliga." De wedstrijd van Ajax op bezoek bij Chelsea (4-4) heeft wél indruk gemaakt. "Ze weten precies wat daar gebeurd is en ze weten precies hoe wij spelen", besluit Ten Hag.