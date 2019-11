Jacht Barcelona en Man City bevestigd: ‘De interesse is logisch’

Stefano Sensi staat in de belangstelling van veel topclubs in Europa, stelt zaakwaarnemer Beppe Riso maandag. De middenvelder verkaste afgelopen zomer op huurbasis voor vijf miljoen euro van Sassuolo naar Internazionale, waarbij laatstgenoemde club een optie tot koop van twintig miljoen euro heeft. Riso vertelt echter dat meer clubs azen op Sensi.

Volgens diverse Italiaanse media gaat de leiding van Inter binnenkort de optie lichten, waardoor Sensi definitief speler van i Nerazzurri gaat worden. De viervoudig Italiaans international maakt indruk bij Inter, stelt Riso. "Het is niet verrassend dat er nog meer belangstelling is", zegt zijn belangenbehartiger in gesprek met Calciomercato.

"Trainer Antonio Conte wilde hem graag hebben en Inter heeft er goed aan gedaan om er snel bij te zijn. De interesse van Barcelona en Manchester City speelde toen namelijk al. Nu hij zo goed speelt, is het logisch dat de interesse er nog steeds is", aldus Riso over de 24-jarige Sensi, die nu nog tot de zomer van 2023 vastligt bij Sassuolo.

Sassuolo-directeur Giovanni Carnevali vertelde eerder al dat Inter heel slagvaardig te werk ging. "Een van de bestuurders van Barcelona informeerde naar Sensi", zei Carnevali eerder in gesprek met Corriere dello Sport. "Hij was klaarblijkelijk al in beeld bij ze, maar Internazionale was er echter eerder bij. We kwamen op een vrijdag tot een overeenkomst op het kantoor van Inter, waar Conte ook bij was."