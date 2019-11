Xabi Alonso graaft in geheugen en beoordeelt Klopp, Mourinho en Guardiola

Xabi Alonso kwam tijdens zijn actieve loopbaan uit voor onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München en maakte in die tijd de nodige grote trainers mee. De huidige trainer van het beloftenelftal van Real Sociedad is met name onder de indruk van Liverpool-manager Jürgen Klopp, die als trainer van Borussia Dortmund al opviel bij Alonso vanwege de manier van spelen die de Duitser voorstond.

"Ik was echt aan het lijden in wedstrijden tegen het Dortmund van Klopp", zegt Alonso in een interview met The Athletic. "Klopp wilde je altijd in een kooi stoppen en zette vallen uit. Zijn team wilde je altijd opsluiten in het gebied tussen de aanvallers en de middenvelders. Het was een georganiseerde manier van druk zetten en het was zó intens dat je vanzelf geen tegenstand meer kon bieden."

Alonso had bij Real korte tijd te maken met José Mourinho. "Hij zag het altijd sneller dan wie dan ook wanneer je ondermaats presteerde en accepteerde nooit en te nimmer excuses." Ook Josep Guardiola, zijn oude coach bij Bayern, komt aan bod. "Ik was altijd benieuwd naar zijn geheimen. Hij leek de tegenstander altijd beter te kennen dan de tegenstander zelf. Maar hij was niet puur pragmatisch, zijn natuurlijke enthousiasme kende geen grenzen namelijk."

"De seizoenen waren altijd lang, maar Pep werd echt nooit moe", vervolgt Alonso. "Hij was altijd attent en klaar om de strijd aan te gaan. Dat maakte echt het verschil bij sommige spelers als het erop aan kwam." Alonso zette in 2017 een punt achter zijn loopbaan en werd afgelopen zomer aangesteld door Sociedad, waar zijn carrière als speler ooit gestalte kreeg.