Koeman reageert op kritiek Van Hanegem en wijst nieuwe aanvoerder aan

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdag dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland voor het EK van volgend jaar, maar er waren desondanks de nodige kritische geluiden van de buitenwacht. Onder meer Willem van Hanegem was in zijn column voor het Algemeen Dagblad kritisch op de in zijn ogen te positieve benadering van de pers en analisten richting Ronald Koeman. De bondscoach van Oranje snapt op zijn beurt weinig van de negatieve houding jegens zijn elftal en zijn werkwijze.

"Wat mijn irritatie is? Ik heb het EK gehaald, anderen niet", concludeert Koeman maandag op de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Estland van dinsdagavond. "Het gaat niet om wat bijvoorbeeld Willem van Hanegem zegt. Hij mag dat zeggen, hij heeft verstand van zaken. We zijn op de goede weg, maar ik denk toch dat er kritisch naar mij wordt gekeken. Dit is een andere job hè. Dit is geen club. Supporters van Ajax maakt het niet uit wat er over Feyenoord wordt gezegd. Bij Oranje is dat anders. De betiteling van het duel met Noord-Ierland is te negatief, dat vind ik."

Koeman geeft toe dat Oranje tegen Noord-Ierland bepaald geen topprestatie leverde. "Ik merkte zelf ook dat ik baalde dat we niet de juiste keuzes maken", aldus de keuzeheer van Nederland. "Maar we onderschatten Noord-Ierland ook, die ploeg kan het veel landen moeilijk maken. Ik stoor me wel aan al die meningen. De kenners en oud-spelers hebben weer iets te doen komende zomer. Eerst was het helemaal niks. Daarna werden we wereldkampioen en nu staan we weer stil in onze ontwikkeling. Ik stoor me daar aan. Wij zijn zelf echt ook heel kritisch. In iets mindere mate dan dat jullie dat hebben als pers. Maar het ligt komende zomer dicht bij elkaar. En er steekt niet één land ver bovenuit."

Georginio Wijnaldum is de aanvoerder tegen Estland, nu Virgil van Dijk vanwege familieomstandigheden het trainingskamp van Oranje heeft verlaten. "Hij is niet voor niets aanvoerder en hij speelt niet voor niets altijd. Hij is Europees voetballer van het Jaar", legt Koeman uit. "Maar we hebben andere jongens om die positie in te vullen. En het geeft ook de gelegenheid om iemand anders daar te zien." Koeman lijkt daarmee niet te verwijzen naar Stefan de Vrij, die zaterdag tegen Noord-Ierland niet fit genoeg was om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. "Hij zou kunnen invallen als het noodzakelijk is, maar de oplossing heb ik al."