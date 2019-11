Koeman ontvangt goed nieuws voor afsluitende kwalificatiewedstrijd Oranje

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum stonden maandag weer op het trainingsveld van het Nederlands elftal, zo weten De Telegraaf en het Algemeen Dagblad te melden. Beide internationals werden zaterdag door bondscoach Ronald Koeman uit voorzorg aan de kant gehouden tegen Noord-Ierland. Depay kampte met een bovenbeenblessure, terwijl Wijnaldum vanwege griep niet inzetbaar was.

Depay wilde zelf graag in actie komen in Belfast, maar Koeman had andere plannen en liet de aanvaller van Olympique Lyon buiten de basisopstelling. Ryan Babel was tegen de Noord-Ieren de aanvalsleider van Oranje, met Quincy Promes en Steven Berghuis op de flanken. Het leverde Nederland geen zege op (0-0), al was het punt in Noord-Ierland voldoende voor een ticket voor het EK van volgend jaar.

Koeman: 'Wijnaldum zal fit zijn tegen Estland, Depay is nog vraagteken'

Koeman kreeg in de nasleep van het uitduel met Noord-Ierland ook slecht nieuws te verwerken, want Virgil van Dijk verliet zondag het trainingskamp van het Nederlands elftal vanwege familieomstandigheden. Een dag later meldt de KNVB dat Babel niet beschikbaar is voor het thuisduel met Estland van dinsdag, omdat de aanvaller 'niet ongeschonden' uit de wedstrijd tegen Noord-Ierland is gekomen. Marten de Roon ontbreekt vanwege een schorsing.

Er staat voor maandagmiddag een perconferentie gepland, waarop Koeman wellicht dieper ingaat op de opstelling voor de clash met Estland. Wijnaldum lijkt fit genoeg om dinsdag aan de aftrap te verschijnen in de Johan Cruijff ArenA. Over Depay, betrokken bij 21 van de 38 doelpunten tijdens het bondscoachschap van Koeman, zijn echter nog twijfels. Koeman zal wellicht geen risico’s willen nemen met de aanvaller, daar kwalificatie voor het EK al een feit is.