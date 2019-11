Maandag, 18 November 2019

Ajax krijgt concurrentie van Chelsea en Arsenal

Na Manchester United zijn ook Real Madrid en Barcelona in de markt voor Milan Skriniar. De Slowaakse verdediger werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek bij Internazionale, maar besloot zijn contract te verlengen. (Corriere dello Sport)

John McGinn heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester United, maar Aston Villa is niet van plan mee te werken aan een vertrek. Alleen bij een torenhoog bod verschijnen the Villans aan de onderhandelingstafel. (Daily Mirror)

Het was al bekend dat Ajax niet de enige gegadigde is voor Reinier. Chelsea en Arsenal zijn de laatste clubs die zich in het rijtje geïnteresseerden voor de jonge middenvelder van Flamengo hebben gemeld. (Daily Express)

Voor Brad Young ligt mogelijk een droomtransfer in het verschiet. De doelman van Hartlepool United, uitkomend op het vijfde niveau van het Engelse voetbal, wordt in de gaten gehouden door Arsenal en Manchester United. (The Sun)

Arsenal wil in januari diep in de buidel tasten voor de komst van enkelvoudig Spaans international Pau Francisco Torres. Villarreal kan een bod van 48 miljoen euro tegemoet zien voor de verdediger. (The Sun)