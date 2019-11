FC Den Bosch-trainer Van der Ven slaapt niet thuis wegens bedreigingen

FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven was zondag het middelpunt van veel commotie nadat hij de racistisch bejegende Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira een ‘zielig mannetje’ had genoemd. De oefenmeester is volgens het Brabants Dagblad naar aanleiding van deze uitspraken in een dergelijke mate bedreigd dat hij de nacht van zondag op maandag niet thuis doorgebracht heeft.

Van der Ven meldde zich maandagochtend wel bij zijn club om de training te leiden, maar was daarna niet beschikbaar voor de pers: “We houden Erik even in de luwte na alles wat er gebeurd is”, tekent de regionale krant op uit de mond van woordvoerster Ester Bal. Van der Ven heeft naar verluidt inmiddels aangifte gedaan bij de politie vanwege de bedreigingen.

Mendes Moreira was zondag tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior het slachtoffer van racistische uitingen vanaf de tribune. De wedstrijd werd daarna even stilgelegd, waarna de aanvaller van de Rotterdammers scoorde en zijn gram haalde voor de desbetreffende tribune. Van der Ven verklaarde later dat hij Mendes Moreira een ‘zielig mannetje’ had genoemd vanwege zijn ‘provocerende manier van juichen’.

In gesprek met FOX Sports kwam hij zondagavond laat echter nog terug op deze uitlatingen: “Het feit dat hij naar de tribune ging en heel provocerend ging staan, terwijl ik niet wist wat er daarvoor exact had voorgevallen, dat vond ik van hem niet zo’n slimme actie. Dat was eigenlijk de enige reden dat ik dat zei. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent.”

