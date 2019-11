‘De keuze voor Nederland was een van de beste die ik had kunnen maken’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Iké Ugbo, de van Chelsea gehuurde goalgetter in dienst van Roda JC Kerkrade.

Door Chris Meijer

Iké Ugbo groeide bij Chelsea op met onder meer Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Reece James en Declan Rice. Waar zijn generatiegenoten dit seizoen doorbreken in de Premier League, Champions League of zelfs het Engelse nationale team, ontwikkelt de 21-jarige spits zich momenteel uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie. “Het transferverbod heeft goed uitgepakt voor Chelsea en vooral voor de spelers uit de jeugdopleiding. Met die jongens heb ik van jongs af aan samengespeeld en we kenden elkaars kwaliteiten, dus het is mooi dat ze laten zien dat ze klaar zijn voor het grote werk”, geeft Ugbo met een glimlach te kennen. “Iedereen heeft een ander pad, om eerlijk te zijn. Als ik hier eerder was gekomen, was het misschien beter geweest voor mij. In deze fase van mijn carrière was dit het beste voor mij, mensen kunnen nu zien hoe ik me ontwikkel. Ik probeer dit seizoen gewoon zo mogelijk te spelen en te scoren, ik wil mezelf bewijzen.”

Ugbo werd eerder door Chelsea verhuurd aan Barnsley, MK Dons en Scunthorpe United.

De in Londen geboren Ugbo, zoon van een Nigeriaanse vader en een Franse moeder, kwam in 2007 op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Chelsea terecht. Hij doorliep de academie van the Blues en vertrok in 2017 voor het eerst op huurbasis, naar Barnsley in de Championship. De eerste kennismaking met het Engelse profvoetbal verliep voor de destijds achttienjarige Ugbo niet gemakkelijk. “Ik kwam vanuit het jeugdvoetbal, dan is de stap naar de Championship erg groot. Nadat ik jonge spelers zag doorbreken in de Championship, wilde ik dat ook op achttienjarige leeftijd. Die periode heeft me gemaakt tot de speler die ik nu ben, ik heb heel veel geleerd. Ondanks dat ik niet het aantal doelpunten heb gemaakt dat ik wilde, heb ik daar verschillende kwaliteiten ontwikkeld”, zo blikt hij terug op het halfjaar dat hij in Barnsley tot twee doelpunten en een assist kwam in achttien officiële wedstrijden. Ugbo spendeerde vervolgens nog twee huurperiodes in de League One, bij MK Dons (twee doelpunten in zeventien duels) en Scunthorpe United (een doelpunt in zestien wedstrijden).

“Ik had niet echt verwacht om dit seizoen in Nederland te zitten. Maar ik had al bij drie clubs in Engeland gezeten en stond open om het in het buitenland te proberen. In de vorige huurperiodes was ik niet zo gelukkig met mijn aantal doelpunten en dat maakt het lastig. Toen het aanbod van Roda kwam, zag ik dat als een mooie kans. Ik wist niet zoveel van de club, ik heb me een beetje ingelezen en zag dat ze lange tijd op het hoogste niveau hebben gespeeld. Ik heb wel een aantal spelers gesproken die op huurbasis in Nederland hebben gespeeld, zij vertelden dat ik een bepaald deel van mijn spel hier kon ontwikkelen. Ik hoorde dat het voor die jongens op jonge leeftijd een belangrijke invloed had gehad op hun carrière. Toen ik dat hoorde, wilde ik hier helemaal graag naartoe komen”, verwijst Ugbo naar onder meer Lewis Baker en Mount, die op huurbasis voor Vitesse speelden. Een gesprek met trainer Jean-Paul de Jong bezorgde de spits tevens een goed gevoel en vertrouwen, waardoor hij begin augustus op de jaarlijkse fandag werd gepresenteerd in Kerkrade. Op het eerste oog lijkt de stap van Londen en Chelsea naar Roda en Zuid-Limburg behoorlijk, maar Ugbo had weinig problemen met de overgang.

Daryl Werker, Ugbo en Richard Jensen vieren de overwinning van Roda op TOP Oss.

“Natuurlijk zijn het verschillende clubs, maar ik moest het in mentaal opzicht goed aanpakken. Ik wilde me laten zien als doelpuntenmaker, met kwaliteiten. Daarom heeft het verschil tussen de clubs ook geen rol gespeeld, omdat ik mijn vorige huurperiodes nog in mijn hoofd had en me wilde bewijzen. Kerkrade is anders dan Londen, maar ik voelde me hier enorm welkom en daardoor heb ik me nooit echt alleen gevoeld. Dit biedt de mogelijkheid om volledig te kunnen focussen op het voetbal, op de wedstrijden en de trainingen. Het is niet saai, ik heb al heel wat van Nederland gezien”, vertelt de jonge spits. Desondanks moest Ugbo wel even zijn weg vinden in het Nederlandse voetbal, wat voornamelijk te maken had met de aanwezigheid van kunstgras. “Ik moest mijn spel aanpassen aan het kunstgras, dat was de grootste uitdaging. Het had invloed op mijn lichaam, ik moest goed herstellen en me voorbereiden op de trainingen. Het heeft mijn speelstijl niet veranderd, maar de bal stuitert bijvoorbeeld anders. De trainer heeft me daarin geholpen en zorgde voor me. Ik trainde niet altijd volledig mee, deed dan some running met de fysieke trainer.”

“De voetbalstijl is meer technisch, maar dat past wel bij mijn speelstijl. Het brengt een heel ander aspect in mijn spel naar boven. De keuze voor Nederland was een van de beste die ik had kunnen maken, vooral na de huurperiodes in de Championship en de League One. Mijn vertrouwen is toegenomen, door het aantal doelpunten. Ik voel me meer mezelf, ik doe dingen die ik altijd deed. Als je vertrouwen lager is, speel je niet altijd hetzelfde”, vervolgt Ugbo. Na de eerste drie wedstrijden nog op de reservebank te hebben gezeten, werd hij begin september door De Jong in de basiself geposteerd. In de turbulente eerste weken van het seizoen was Ugbo zonder twijfel een van de lichtpuntjes bij Roda. De laatste tijd zijn de Limburgers beter gaan draaien en de spits is met tot dusver negen doelpunten en twee assists een van de belangrijkste krachten in het elftal van De Jong. “Door hoe mijn vorige huurperiodes verlopen zijn, had ik niet echt excuses om me te laten afleiden. Ik wist wat mijn kwaliteiten waren en er mochten geen excuses zijn om die in de weg te zitten, dus ook niet dat het in de eerste weken wat rumoerig was.”

In de persoon van scout en oud-spits Tore André Flo zit Chelsea geregeld in de Keuken Kampioen Divisie op de tribune om de verrichtingen van Ugbo te volgen. “Ze kijken mijn wedstrijden en we hebben altijd contact, ook om mijn spel nog meer te kunnen verbeteren. Als ik een goed seizoen draai bij Roda, zien Engelse clubs welke kwaliteiten ik heb. Misschien zorgt het voor belangstelling, ik denk dat de Eredivisie ook wel goed bij mijn spel zou passen. Ik heb enkele wedstrijden gezien en ik geniet van de competitie, misschien zou het goed zijn om daar volgend seizoen op huurbasis te spelen. Maar de focus ligt voorlopig op dit seizoen en dan komen er vanzelf wel aanbiedingen. Dit geeft me in ieder geval vertrouwen richting volgend seizoen, het is niet makkelijk om een moeizame huurperiode door te maken.” Dat Chelsea momenteel volop kansen geeft aan producten van de jeugdopleiding, stemt hem optimistisch. Tomori, Mount en Abraham werden de voorbije jaren eveneens door the Blues verhuurd, tot ze dit seizoen een kans in de hoofdmacht kregen.

Ugbo namens Chelsea in een oefenduel met het Ierse Bohemian, in juli van dit jaar.

“Het laat absoluut zien dat het snel kan gaan in het voetbal, je moet zorgen dat je er klaar voor bent. Het laat ook zien dat als je verhuurd wordt, je jezelf bewijst en je aanpast aan het spel, dat je nooit weet hoe het loopt. Je kan zomaar terugkomen en een basisplaats krijgen bij Chelsea. Mount en Abraham zijn goede voorbeelden voor iemand als ik, die op huurbasis in het buitenland speelt. Ik werk hard om een plek in de selectie van Chelsea te krijgen. Er komen steeds meer kansen en het enige wat ik nu kan doen, is mijn best doen bij Roda. Als ik terugga naar Chelsea, kan ik de lessen gebruiken die ik hier geleerd heb. Iedere dag leer ik een beetje bij”, concludeert Ugbo. Hij speelde jeugdinterlands voor Engeland, maar krijgt mogelijk op korte termijn vanuit een andere hoek de kans op een interlandcarrière. De Daily Mail wist te melden dat Nigeria Ugbo nadrukkelijk in de gaten houdt.

“Ik hoorde daar het een en ander over. Maar ik focus me op dit seizoen, op zoveel mogelijk doelpunten maken en ik laat me niet afleiden. Ik heb er geen controle over, ik wacht tot het moment waarop ik daadwerkelijk een keuze heb en dan kies ik. Ik hoop dat de keuze komt, het is altijd leuk als mensen belangstelling voor je hebben.” Roda is de laatste weken omhoog geklommen naar de dertiende plaats op de ranglijst en hoopt in het restant van het seizoen nog een plekje in de play-offs af te kunnen dwingen. En op hoeveel treffers gaat Ugbo het seizoen dan besluiten? Met een glimlach: “Ik wil geen aantal noemen, want de laatste seizoenen deed ik dat wel en kreeg ik niet wat ik wilde. Ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren. Mijn ambitie is in ieder geval om uiteindelijk Champions League te spelen, dat is mijn doel.”

Naam: Iké Ugbo

Geboortedatum: 12 september 1998

Club: Roda JC Kerkrade (gehuurd van Chelsea)

Positie: spits

Sterke punten: snelheid, kracht, doelgerichtheid

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.