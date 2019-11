Mourinho gewaarschuwd voor ‘big baby’ Lukaku: ‘Ik was er niet aan begonnen’

Manchester United betaalde Everton in de zomer van 2017 bijna 85 miljoen euro voor de komst van Romelu Lukaku, maar het dienstverband van de spits op Old Trafford is niet uitgelopen op een onverdeeld succes. Lukaku vertrok afgelopen zomer, na 42 doelpunten in 96 wedstrijden namens the Red Devils, naar Internazionale omdat manager Ole Gunnar Solskjaer hem niet meer nodig achtte voor zijn toekomstplannen.

Dat Lukaku niet geslaagd is in Manchester komt niet als een enorme verrassing voor Steve Walsh, voormalig director of football van Everton. De Engelsman vertelt maandag in gesprek met The Athletic dat hij toenmalig Manchester United-trainer José Mourinho heeft gewaarschuwd voor Lukaku: “Toen José Romelu Lukaku overnam van Everton zei ik tegen hem: ‘Je moet oppassen met Lukaku. Hij is een big baby.’”

Walsh kende Mourinho nog van hun gezamenlijke tijd bij Chelsea: “Hij zei dat hij hem wel aankon, maar ik denk niet dat hij erin is geslaagd om Lukaku ook mentaal aan boord te krijgen. Dat is wel nodig. Dat is het geval met hem en ook met Paul Pogba, zij zijn niet echt mijn type spelers”, vervolgt Walsh zijn verhaal.

“Bij hen draait het meer om henzelf dan om het team. Ik was er niet aan begonnen, omdat het goede spelers zijn betekent dat nog niet dat je er ook meteen een goed team door krijgt”, sluit hij af. Walsh had uiteindelijk tot vorig jaar mei de touwtjes in handen bij the Toffees. Na zijn ontslag werd hij opgevolgd door Marcel Brands, die nu nog werkzaam is op Goodison Park.