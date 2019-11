Win kaarten voor de beslissende wedstrijd in Groep H tussen Ajax en Valencia

ADVERTORIAL. Ook dit seizoen is Ajax goed op weg in de groepsfase van de UEFA Champions League en de Amsterdammers hebben de knockout-fase in zicht. Ajax neemt het op 10 december in de Johan Cruijff ArenA op tegen Valencia en daar zal de beslissing vallen. Wil je graag bij de wedstrijd aanwezig zijn, maar heb je nog geen kaartje? Santander Consumer Finance Benelux biedt je dan een unieke kans en geeft als sponsor van de Champions League twee kaarten weg!

Om kans te maken ga je naar santander.nl/ooitwordtnu en meld je je aan voor de actie. Of je al klant bent of niet, het enige wat je moet doen is de volgende vraag beantwoorden: Hoeveel mensen zullen zich aanmelden voor deze actie? Degene die het antwoord als eerste goed heeft ingevuld, wint de kaarten. Wees er snel bij!

Aanmelden kan tot en met 1 december en wie weet zit jij op 10 december in de Johan Cruijff ArenA en beleef je live de ontknoping tussen Ajax en Valencia!