‘United is overtuigd van kansen met voorstel van anderhalf miljoen voor Chong’

Tahith Chong is bij Manchester United in het bezit van een aflopende verbintenis en dat zorgt de laatste tijd voor de nodige speculatie. Juventus zou willen profiteren van de contractsituatie van de negentienjarige aanvaller, die volgens berichten uit Italië reeds zijn zinnen zou hebben gezet op een overstap naar la Vecchia Signora. Het Engelse Metro weet echter te melden dat Manchester United ervan overtuigd is dat Chong gaat bijtekenen.

De international van Jong Oranje verdient momenteel een ‘basissalaris’ bij Manchester United, maar the Red Devils hebben hem een forse loonsverhoging geboden. Naar verluidt kan Chong inclusief bonussen ruim 29.000 euro per week gaan verdienen, wat neerkomt op een jaarsalaris van ruim anderhalf miljoen. Het is volgens Metro geen uitgemaakte zaak dat Manchester United de strijd om Chong zal winnen, maar intern is men er wel van overtuigd dat de aanvaller zijn aflopende contract zal verlengen.

Manchester United denkt dat de integratie van Chong in het eerste elftal hem zal overtuigen van de progressie die hij in Engeland nog kan boeken. Men weet bij the Red Devils zeker dat de aanvaller alles heeft om te kunnen uitgroeien tot vaste waarde in de hoofdmacht, al wist hij tijdens zijn optredens tot dusver niet te overtuigen. Om die reden is men van plan om Chong in de tweede seizoenshelft te verhuren, evenals Angel Gomes. Voor het zover is, moeten de twee jongelingen eerst hun toekomst voor de lange termijn aan Manchester United verbinden.

“Voor mij zijn alle opties open. Maar het is belangrijk om mijn focus te houden op het seizoen. Ik zie vanzelf wel waar het naartoe gaat”, zei Chong in gesprek met FOX Sports over een huurperiode. De aanvaller, die in 2016 overkwam van Feyenoord, speelde dit seizoen tot dusver vier officiële wedstrijden voor Manchester United. “Het is op dit moment vroeg. Ik ben nog een speler van Manchester United. Daar ben ik mee bezig en daar is mijn focus op. Het contract gaat vanzelf wel komen."