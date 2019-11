De Ligt: ‘Het ongeloof werd ook bij mijn ploeggenoten steeds groter’

Matthijs de Ligt maakte de afgelopen weken bij Juventus verschillende keren een handsbal in het strafschopgebied. Ook in de wedstrijd tussen Noord-Ierland en Nederland (0-0) kreeg de twintigjarige verdediger van Juventus bijna een bal op de arm. In gesprek met De Telegraaf geeft De Ligt te kennen dat het ongeloof bij hem en zijn ploeggenoten de laatste tijd ook steeds groter werd.

“Die handsballen bij Juventus. Ja, niemand, ikzelf evenmin, snapt eigenlijk waarom het mij allemaal overkwam. Het ongeloof werd ook bij mijn ploeggenoten steeds groter. Je weet dat de media erop duiken, maar dat hoort erbij”, stelt De Ligt. Hij constateert dat de interpretaties van scheidsrechters verschillen als het aankomt op hands. “Zelfs scheidsrechters hebben er moeite mee. Ze interpreteren het allemaal anders.”

Koeman over penalty: 'Je kunt hem geven'

“Werd er bij mij gefloten voor hands, keek ik ’s avonds op televisie een andere wedstrijd en was er in eenzelfde situatie geen sprake van hands”, vervolgt de verdediger van Juventus. Hij beaamt dat het belangrijk is om je armen zo weinig mogelijk te gebruiken. “Maar je kan ze er moeilijk afhakken. En de VAR? Het is allemaal extra goed te zien, maar de meningen blijven anders. Als spelers moeten wij daarmee leren omgaan.”

Noord-Ierland kreeg zaterdagavond een strafschop voor een vermeende handsbal van Joël Veltman. Ajax kreeg in de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) ook al een penalty tegen nadat hij een bal op zijn arm kreeg. “Ik moet natuurlijk geen Matthijs de Ligt worden”, zegt Veltman met een knipoog. “Ik weet niet of dit een strafschop was. Ze schieten van dichtbij op je arm en je krijgt een penalty tegen. Ik kan dat niet helpen, maar ben erg blij dat die penalty er niet in ging.”