Hugo Borst hekelt ‘white trash’: ‘In de cel gooien en pas na 24 uur verhoren’

Hugo Borst heeft het racisme tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) richting Ahmad Mendes Moreira streng veroordeeld. In zijn column voor het Algemeen Dagblad rekent hij af met een deel van de aanhang van de thuisploeg. Borst prijst de manier waarop de ‘moeidige’ scheidsrechter Laurens Gerrets met de situatie heeft omgesprongen.

Halverwege de eerste helft had Mendes Moreira er genoeg van en liep hij boos naar de kant toen Gerrets besloot om het duel stil te leggen. “Wie dan op Twitter kijkt, ziet een aanhanger van FC Den Bosch de Hitlergroet brengen”, schrijft Borst. “Hij is zeer duidelijk herkenbaar, dat stuk white trash kun je zo oppakken, in de cel gooien en pas na 24 uur verhoren. Hij zal snikkend zeggen: 'Ik groette mijn oom Dik aan de overkant met een gestrekte arm'.”

Borst verbaast zich over de verklaring van FC Den Bosch. “Even erg als het gif vanaf de tribune zijn de ontkenningen van mensen van FC Den Bosch die ze, dachten we, wel op een rijtje hadden: het is geen racisme, het zijn kraaiengeluiden, zeggen ze”, vervolgt Borst, die graag had gezien dat Excelsior de wedstrijd had gewonnen. “Erg is wat de trainer van FC Den Bosch - in de buurt van verslaggevers nota bene, hoe stupide kun je zijn - uitbraakt tegen Mendes Moreira: dat-ie een zielig mannetje is, dat-ie zielig reageerde. Als de zaak in de media is geëscaleerd, maakt deze hork terugtrekkende bewegingen, de lafaard.”

De reactie van manager competitiezaken Jan Bluyssen bij de NOS vond Borst niet sterk. “We horen ene Bluyssen van de KNVB met meel in de mond praten. Dat het allemaal moet worden onderzocht en zo”, aldus Borst. “We zijn hier geen haar beter dan in Italië en Bulgarije, denk je dan. Gelukkig is de KNVB-directeur later op de avond in vorm. Gudde vindt wat er gebeurde wanstaltig, afgrijselijk, zijn handen jeuken. Het is nu aan de tuchtcommissie, aan rechters. Nou, dat gaat lang duren, en de aanklachten zullen vies tegenvallen, de straffen ook. Zo gaat het altijd.”

