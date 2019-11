Brazilië wint WK; Sontje Hansen krijgt prijs uit handen van Ronaldo

Brazilië Onder-17 heeft zich in de nacht van zondag op maandag gekroond tot wereldkampioen door in de finale de leeftijdsgenoten van Mexico te verslaan. In de derde minuut van de blessuretijd was het invaller Lazaro die de winnende 2-1 maakte. Het is voor het eerst sinds 2003 dat de Braziliaanse talenten het jeugd-WK als winnaar afsluiten.

Mexico, dat in de halve finale na strafschoppen nog te sterk was voor Nederland, kwam na ruim een uur spelen nog wel op voorsprong in het volgepakte Bezerrão. Op aangeven van Eugenio Pizzuto was het Bryan González die de bal met het hoofd in de linkerbovenhoek plaatste. Met nog maar minder dan tien minuten op de klok begon de tijd te dringen voor Brazilië. De vreugde was groot toen de bal in de 83ste minuut op de stip ging en de strafschop benut werd door Santos-aanvaller Kaio Jorge.

De finale leek op strafschoppen uit te lopen toen Brazilië in blessuretijd nog een keer aanzette. De bal kwam op de rechterflank terecht bij Yan, die met een hoge voorzet zijn ploeggenoot en tevens invaller Lazaro vond. Het talent van Flamengo plaatste de bal achter doelman Eduardo Garcia. Het stadion ontplofte en de vreugde bij de spelers en technische staf was gigantisch. Zestien jaar na de laatste wereldtitel mag Brazilië Onder-17 zich opnieuw wereldkampioen noemen.

Gouden Schoen voor Sontje Hansen

Oranje Onder-17 greep zondag naast het brons. In de troostfinale bleek Frankrijk met 1-3 te sterk. Sontje Hansen was in dat duel niet trefzeker, maar desondanks mag hij zich topscorer van het toernooi noemen. De talentvolle aanvaller van Ajax maakte zes doelpunten en wint daarmee de Gouden Schoen. Het Braziliaanse talent Gabriel Veron van Palmeiras heeft de Gouden Bal gewonnen, de prijs voor beste speler van het toernooi. Hij laat Adil Aouchiche (Frankrijk) en Eugenio Pizzuto (Mexico) achter zich.