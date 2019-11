Van Hanegem hekelt tendens rondom Koeman: ‘Iedereen knikt ja en amen’

Willem van Hanegem is blij dat het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het EK. Toch vindt de oud-voetballer het vreemd dat er in zijn ogen geen ruimte meer is voor een kritische kanttekening. De Kromme schrijft maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat bondscoach Ronald Koeman niet of nauwelijks wordt bekritiseerd omtrent zijn keuzes. “Waar bij de vorige bondscoaches werkelijk alles werd betwist, knikt iedereen ja en amen bij zo'n beetje alles wat Ronald Koeman zegt”, aldus Van Hanegem.

“Als Koeman morgen besluit een pinguïn in de spits te zetten tegen Estland, zeggen de analytici: 'hij zal er een bedoeling mee hebben' en 'laten we het gewoon even afwachten'. Ik kan daar slecht tegen”, schrijft Van Hanegem. Oranje verzekerde zich zaterdag van deelname aan het EK door met 0-0 gelijk te spelen in Belfast tegen Noord-Ierland. Van Hanegem is niet onder de indruk van die prestatie. “We zijn gekwalificeerd in een poule met twee landen die er echt helemaal niets van kunnen: Estland en Wit-Rusland. We moesten eigenlijk alleen afrekenen met Noord-Ierland. Ook gewoon een elftal zonder één speler die ertoe doet in Europa en in De Kuip en in Belfast was het worstelen met die ploeg.”

Dubbel gevoel bij Koeman: 'Maar doelstelling is behaald'

Van Hanegem had goede hoop toen Nederland goed speelde in Hamburg tegen Duitsland en met 2-4 won. Hij hoopte dat het de opmaat was voor iets moois. “Maar zaterdagavond in Belfast was het gewoon onvoldoende”, stelt hij in de krant. “Dat de bondscoach weer met Marten de Roon begon, daar kan ik nog wel waardering voor opbrengen. Als heel Nederland schreeuwt om zijn hoofd, dan zou ik hem ook opstellen. Maar tegen Noord-Ierland in De Kuip bleek wel al dat Frenkie de Jong zou worden vastgezet, dus had Koeman ook kunnen weten dat De Roon aan de bal zou komen. En dan moet je hem opeens vroeg wisselen.”

Koeman koos verrassend voor Steven Berghuis in de basis, terwijl Calvin Stengs de hele wedstrijd op de bank bleef. “Dat zou iedere bondscoach worden aangerekend. Maar Koeman blijkbaar niet, iedereen heeft begrip voor zijn keuzes. Want, zo zei de bondscoach zelf in Belfast voor de zoveelste keer: we moeten niet vergeten waar we vandaan komen en iedereen legt de lat alweer zo hoog”, aldus Van Hanegem, die juist vindt dat de verwachtingen hoger moeten zijn dan een of twee jaar geleden. “We hebben Frankrijk, Duitsland en Engeland verslagen, spelers staan op de loonlijst bij topclubs en spelen in de Champions League. Als je dan zo pover speelt in Minsk en tweemaal tegen Noord-Ierland, dan moet je dingen benoemen. De pers, maar ook de bondscoach.”

Van Hooijdonk: ‘Het heeft geen enkele zin om hen allebei op de bank te hebben’

Lees hier de reactie van Pierre van Hooijdonk op het spel van Ryan Babel. Lees artikel

Voor Van Hanegem voelde de wedstrijd tegen Noord-Ierland ‘als een stapje terug’, terwijl hij hoopte dat Oranje juist een stap vooruit zou gaan. Hij legt de vinger op de zere plek: “Jasper Cillessen zorgde voor problemen, de backs Joël Veltman en Daley Blind slaapwandelden in de eerste helft, De Roon en Donny van de Beek heb ik niet gezien en waarom Pierre van Hooijdonk bij de NOS zo tevreden was over Ryan Babel, kan hij niemand uitleggen. Quincy Promes was de beste aanvaller, de rest heb ik niet gezien. Ik zag trouwens wel een gemiste penalty van de Noord-Ieren, maar daar had gek genoeg niemand het over.”