Humberto Tan boos op woordkeuze Sjoerd van Ramshorst bij Studio Voetbal

FC Den Bosch moet zich beraden over de positie van Erik van der Ven, zo vinden de analisten van Studio Voetbal. De trainer zou aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior een 'zielig mannetje' hebben genoemd om de manier waarop hij zondag een doelpunt vierde in de wedstrijd tegen Den Bosch. Rafael van der Vaart schrok ervan. "Dan ben je toch niet goed bij je hoofd?"

"Die zou ik als club meteen eruit gooien. Dat zeg je toch niet? Ik vind het wel heftig", voegt Van der Vaart toe bij het praatprogramma. Arno Vermeulen is het daarmee eens. "Een aantal dingen zit me behoorlijk dwars. De reactie van de trainer vind ik echt schofterig. Ik vind dat de club zich moet afvragen of je verder wilt gaan met zo'n trainer." Vermeulen hoopt dat de KNVB de zwaarst mogelijke straf zal hanteren. "Want dit is echt verschrikkelijk."

"In 2013 overkwam Jozy Altidore als speler van AZ ongeveer hetzelfde bij Den Bosch, waarna de burgemeester zelfs excuses aanbood. Dus laten we niet doen alsof dit de eerste keer is", zegt de commentator, die geen goed woord over heeft voor de manier waarop Den Bosch aanvankelijk reageerde op de gebeurtenissen. "Eerst spraken ze van kraaiengeluiden. Wat een waanzin en een flauwekul allemaal."

"Ze moeten heel goed in de spiegel kijken en de KNVB moet het heel serieus nemen. In Nederland zijn wij de eersten om het vingertje op te heffen als dit soort dingen gebeuren in Italië of Engeland. Ik hoop dat we in Nederland wel straffen gaan uitdelen. En goed ook." Den Bosch heeft zelf een onderzoek aangekondigd naar wat zich precies op de tribune heeft afgespeeld. De KNVB heeft aangegeven samen met de club te bekijken 'hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt'.

De uitzending van Studio Voetbal wordt met gemengde gevoelens ontvangen door Humberto Tan op Twitter. De tv-persoonlijkheid is niet blij met de manier waarop presentator Sjoerd van Ramshorst het onderwerp introduceerde. "'Voelde zich onheus bejegend' of 'voelde zich racistisch bejegend'... weer die zalvende bewoordingen, terwijl er gewoon sprake is van keihard racisme. Zeg gewoon zoals het is in plaats van mee te gaan in de bewoordingen van het persbericht van Den Bosch!!", schrijft hij. De reactie van Vermeulen vindt Tan echter 'top'.