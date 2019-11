Frankrijk blijft Turkije voor dankzij Antoine Griezmann en Corentin Tolisso

Frankrijk heeft de EK-kwalificatie afgesloten als de winnaar van Groep H. De regerend wereldkampioen rekende zondagavond af met Albanië en blijft daardoor nummer twee Turkije met een marge van twee punten voor. De Turken wonnen zelf wel van Andorra, maar moeten dus uiteindelijk genoegen nemen met een derde plek.

Albanië - Frankrijk 0-2

Bondscoach Didier Deschamps kon doordat Frankrijk zich al voor het EK geplaatst had variëren in zijn basiself en onder meer Kylian Mbappé, N’Golo Kanté en Kingsley Coman ontbraken ten opzichte van de vorige EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië. Corentin Tolisso was een van de spelers die mocht blijven staan en de middenvelder opende binnen de tien minuten de score door een vrije trap van Antoine Griezmann knap binnen te koppen.

De aanvaller van Barcelona verdubbelde vervolgens na een halfuur spelen op aangeven van Leo Dubois de voorsprong, waardoor Frankrijk met een comfortabele marge aan de thee kon. In de tweede helft leek vooral Olivier Giroud nog nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt en de spits kreeg een aantal mogelijkheden om de score verder op te voeren. Twee reddingen van Etrit Berisha en de linkerpaal stonden echter een goal voor de aanvalsleider in de weg.

Andorra - Turkije 0-2

Turkije wist dat het in ieder geval zelf moest winnen om uitzicht te houden op groepswinst en na iets meer dan een kwartier spelen was het al raak toen Enes Ünal op de goede plek stond om de rebound na een afgeslagen schot van Ömer Bayram binnen te werken. Vier minuten later was het opnieuw raak voor de aanvaller toen hij in de zestien onderuit werd gehaald door doelman Josep Gomes en zelf de strafschop benutte. Het balbezit in de kansen bleven in het restant van de wedstrijd wel voor de bezoekers, maar gescoord werd er niet meer Estadi Nacional.