Den Bosch FC countert: ‘Was dit gebeurd als het een blanke speler was? Ja’

Den Bosch FC, de supportersvereniging van FC Den Bosch, ontkent racistisch te zijn. De vereniging betreurt het dat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira, zo schrijft men in een statement op Facebook, maar benadrukt dat liederen die werden gezongen niet aan hem of aan een andere speler op het veld gericht waren. "Als dit het geval zou zijn zouden wij ook onze eigen spelers treffen", aldus de supportersvereniging.

Het statement begint met de definitie van 'racisme' in de Van Dale: 1) theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt en 2) discriminatie op grond van iemands ras. Daarna stipt Den Bosch FC aan dat de selectie van de club zeven verschillende nationaliteiten kent, 'van Nederlanders tot Finnen, van Marokkanen tot Somaliërs'. "Dat is het elftal waar wij achter staan, negentig minuten lang. Wie is wij? Wij zijn de mannen en dames van de M-side. Ook daar waar verschillende nationaliteiten en religies samen komen. Van Turken, Marokkanen en Duitsers. Kun je dan zeggen dat we racisten zijn? Nee!"

"Dan zouden we racisten met willekeur zijn", luidt het statement. Den Bosch gaf zelf aan dat er sprake was van 'kraaiengeluiden', die nog dateren van de tijd dat Hans Kraay junior in Den Bosch speelde en die regelmatig richting buitenspelers van de tegenstander worden gemaakt. "Dat zijn geluiden om de speler die het dichtste bij onze tribune is uit het spel te halen", maakt de supportersvereniging duidelijk. "Kan dit overkomen als oerwoudgeluiden? Ja, misschien wel. Was dit gebeurd als het een blanke speler was? Ook ja. De geluiden werden niet met de intentie geuit als ‘oerwoudgeluid'."

"Als laatste de vermeende Nazi-groet die geuit zou zijn. Het is makkelijk om een beeld zo stop te zetten wanneer iemand zijn hand opsteekt en dit aan te merken als Nazi-groet. Mocht het gebaar toch als nazi-groet bedoeld zijn nemen wij hier natuurlijk afstand van", aldus Den Bosch FC. "De media zijn er als de kippen bij als de M-Side iets fout doet. Dat zijn we gewend. Maar ons aanmerken als racisten is niet juist." Den Bosch heeft zelf een onderzoek aangekondigd naar wat zich precies op de tribune heeft afgespeeld. De KNVB heeft aangegeven samen met de club te bekijken 'hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt'.