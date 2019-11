Gullit: ‘Frenkie was héél goed, maar pas met Pröpper klopte het’

Ruud Gullit is uitermate te spreken over het Oranje-middenveldkoppel Frenkie de Jong en Davy Pröpper. Bondscoach Ronald Koeman startte tegen Noord-Ierland (0-0) met Marten de Roon naast De Jong, maar greep al na een half uur in door Pröpper in te laten vallen voor eerstgenoemde. Pas vanaf dat moment ging het goed lopen bij Nederland, zag ook Gullit.

"Ik vond Frenkie de eerste helft héél goed. Toen Pröpper erin kwam ging Frenkie links spelen en toen kwam-ie eigenlijk veel minder in het spel voor. Maar het gekke is: het klopte gewoon", aldus Gullit in Rondo op Ziggo Sport. Presentator Jack van Gelder beweerde vervolgens stellig dat De Roon gewisseld werd vanwege zijn gele kaart, maar Gullit is ervan overtuigd dat het om tactische redenen ging.

"Ik denk dat hij vond dat hij geen controle had over het middenveld", zegt de oud-voetballer, die ervoor pleit om het duo De Jong-Pröpper te laten staan. "Ik vond hen met zijn tweeën echt heel goed spelen, daardoor kreeg je controle over de wedstrijd en werd het eigenlijk gewoon professioneel uitgespeeld. Ze gunden elkaar die ballen ook, en ze durven gewoon aan te spelen."

Commentator Emile Schelvis merkt op dat de rushes van De Jong tegen Noord-Ierland in de Britse pers opnieuw werden vergeleken met die van Johan Cruijff. "Dat kan ik me best wel voorstellen, want hij nam het bij de hand", zegt Gullit. "Het is een speler die als het moeilijk is ervoor zorgt dat je weer aan voetballen toekomt. Hij nam het elftal bij de hand, want hij voelde aan dat ze er niet uit kwamen. Je krijgt hem niet te pakken."