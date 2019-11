‘Dutch diamonds’ vallen op in Engeland: ‘Hij lijkt op De Bruyne en Eriksen’

Oranje Onder-17 reikte zondagavond tot de vierde plek op het jeugd-WK in Brazilië en de prestaties van de Nederlandse talenten zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Daily Mail heeft WK-gangers Kenneth Taylor en Sontje Hansen namelijk opgenomen in een lijstje met de twintig beste jonge spelers om in 2020 in de gaten te houden. Naast deze twee Ajacieden prijken ook Xavi Simons en Mohamed Ihattaren op de lijst.

“Taylor modelleert zijn spel naar dat van Manchester City’s Kevin De Bruyne en Tottenham Hotspurs Christian Eriksen en geeft graag assists, al kan hij ook in een meer verdedigende rol spelen”, schrijft de Engelse krant over Taylor, die het ‘kloppende hart’ van Oranje Onder-17 wordt genoemd. “Hij is het volgende talent die van de beroemde lopende band van Ajax komt gerold, hoewel hij zijn debuut in het eerste nog niet heeft gemaakt.”

Hansen hoort volgens de tabloid ook in het rijtje Dutch diamonds: “Een ander product uit de jeugdopleiding van Ajax en een uitblinker tijdens de succesvolle campagne voor Oranje op het EK Onder-17. Hij scoorde daar drie keer, onder meer in de 5-2 zege op Engeland in de groepsfase en in de 4-2 overwinning op Italië in de finale. Op het WK maakte hij nog eens zes doelpunten, waaronder een fraaie hattrick tegen Nigeria in de achtste finales.”

De ‘getructe spelmaker’ Ihattaren staat volgens de Daily Mail op zijn beurt al in de belangstelling van een aantal grote buitenlandse clubs: “De fans van PSV moeten zolang het nog kan van zijn talent genieten, aangezien clubs als Chelsea, Manchester United, Manchester City en RB Leipzig hem allemaal in de gaten houden.”

Simons ruilde Barcelona afgelopen zomer in voor Paris Saint-Germain, een beslissing die in Engeland voor een kleine verrassing zorgde: “Er zijn maar weinig spelers die La Masía vrijwillig verlaten, zeker op zo’n belangrijk punt in hun ontwikkeling. Maar Simons koos ervoor om na negen jaar te vertrekken. Zijn contract van ruim een miljoen euro, uitonderhandeld door Mino Raiola, zal er ongetwijfeld wat mee te maken gehad hebben.”