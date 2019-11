PSG-spits laat Oranje Onder-17 met hattrick kansloos in troostfinale

Nederland heeft zondagavond de troostfinale van het WK Onder-17 verloren van Frankrijk. De manschappen van bondscoach Peter van der Veen begonnen met een fraai doelpunt van Mohamed Taabouni goed aan de wedstrijd, maar zagen Frankrijk daarna langszij komen. Arnoud Kalimuendo-Muinga, in clubverband in dienst van Paris Saint-Germain, nam alle drie de Franse treffers voor zijn rekening: 1-3.

Nederland Onder-17 was na de op strafschoppen verloren halve finale tegen Mexico (1-1) veroordeeld tot de troostfinale. Frankrijk verloor in de halve eindstrijd van Brazilië (2-3). De wedstrijd begon uitstekend voor Oranje, dat na een kwartier de leiding nam. Kenneth Taylor bereikte met een bekeken passje Mohamed Taabouni, die de bal over doelman Darren Lima Semedo wipte: 1-0. Zeven minuten later kwam Frankrijk alweer terug, toen Kalimuendo-Muinga na een voorzet vanaf de linkerflank in één keer de verre hoek vond: 1-1.

Na rust kwam Nederland al snel op achterstand. Een vrije trap van Oranje leverde een vlijmscherpe counter op van de Fransen, die profiteerden van de slechte restverdediging. De ver uitgekomen doelman Calvin Raatsie leek het gevaar af te wenden door de bal weg te koppen, maar de Fransen kwamen opnieuw aan de bal. Kalimuendo-Muinga kon vervolgens op aangeven van Waniss Taibi eenvoudig voor 1-2 tekenen. In de 62ste minuut deelden les Bleus een mokerslag uit aan Oranje door opnieuw te scoren. Een schot van Adil Aouchiche vanbuiten de zestien werd door Raatsie tegen de paal getikt, waarna Kalimuendo-Muinga in de rebound eenvoudig scoorde: 1-3.