Cristiano Ronaldo doorbreekt stilzwijgen over veelbesproken wisselmomenten

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst gereageerd op veelbesproken wissels in de recente wedstrijden van Juventus tegen Lokomotiv Moskou (1-1) en AC Milan (1-0 zege). De aanvaller leek met name tegen Milan niet te spreken over het feit dat hij voortijdig naar de kant moest: hij beende boos weg en zou het stadion zelfs vlak voor het laatste fluitsignaal hebben verlaten. Volgens Ronaldo zelf is er echter geen sprake van onvrede.

De sterspeler van Juventus speelde zondag met Portugal tegen Luxemburg (0-2 zege) en maakte zelf het laatste doelpunt. Na de wedstrijd komt hij in gesprek met A Bola terug op zijn wissels in clubverband. Ze hadden volgens hem te maken met het feit dat hij niet volledig fit was. "In de afgelopen drie weken ben ik niet op mijn best. Iedereen weet dat ik niet graag gewisseld word, maar mijn gebaren na mijn wissel hadden niets te maken met ontevredenheid."

"Ik probeerde Juventus te helpen door met een blessure te voetballen. Niemand wordt graag gewisseld, maar ik heb er begrip voor. Ik was niet op mijn best in die twee wedstrijden. Ik was niet honderd procent", maakt Ronaldo duidelijk. Hij bevestigt daarmee de eerdere verklaring van Maurizio Sarri. Na de zege op Milan legde Sarri uit dat Ronaldo uit het teambelang bleef doorvoetballen met een blessure, en dat hij de afgelopen maand fysieke klachten had.

In de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv werd Ronaldo tien minuten voor tijd gewisseld. Vier dagen later deed hij 54 minuten mee tegen Milan. In dienst van Portugal speelde Ronaldo donderdag 82 minuten mee tegen Litouwen en scoorde hij driemaal. Tegen Luxemburg, de wedstrijd waarin Portugal zich verzekerde van deelname, bleef Ronaldo de hele wedstrijd binnen de lijnen.