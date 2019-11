Mendes Moreira vlak voor interview met FOX woedend op Van der Ven

Ahmad Mendes Moreira bevestigt dat hij zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) racistisch werd bejegend door supporters van de thuisclub. In een statement spreekt Den Bosch van 'kraaiengeluiden', die 'dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde' en die richting elke willekeurige speler van een tegenstander gemaakt kunnen worden. Mendes Moreira heeft het echter heel anders ervaren.

Vlak voordat hij werd geïnterviewd door FOX Sports, kreeg Mendes Moreira het verbaal aan de stok met Den Bosch-trainer Erik van der Ven. "Hij zegt dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren? Natuurlijk wil ik liever over de wedstrijd praten, maar ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren", reageert de middenvelder van Excelsior.

Tijdens de wedstrijd werd hij uitgescholden door de thuissupporters, zo geeft de Nederlands-Guinese linkspoot aan. "Dan wordt er gezegd: k-zwarte, k-neger, k-katoenplukker, Zwarte Piet... Dan hoor je dat zij (supporters van Den Bosch, red.) hebben gedemonstreerd in de stad, omdat ze voor Zwarte Piet zijn. Allemaal leuk en aardig, dat mag ook, maar dan is het heel opvallend dat het ook tegen mij wordt gezegd. Het doet me heel veel pijn."

"We weten allemaal wat er geroepen vanaf de zijkant. Dat accepteer ik ook, maar dit kún je niet accepteren. Ik vind ook dat er iets aan gedaan moet worden", benadrukt Mendes Moreira tot slot. Den Bosch blijft erbij dat 'iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Viert-tribune aan de bal is' met regelmaat wordt 'getrakteerd' op een dergelijk 'kraaienconcert'. De stadionspeaker probeerde dat tijdens het duel ook duidelijk te maken.