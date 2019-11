Portugal grijpt EK-ticket, Oranje vermoedelijk tegen Oekraïne op het EK

Portugal heeft zondagmiddag in de kwalificatiereeks van het EK met 0-2 gewonnen van Luxemburg en de regerend Europees kampioen is dankzij de zege geplaatst voor het EK van volgend jaar. Bruno Fernandes tekende in de slotfase van de eerste helft voor de enige treffer, waarna Cristiano Ronaldo het karwei vier minuten voor tijd afmaakte. Servië wist mede dankzij een treffer van Dusan Tadic met 2-2 gelijk te spelen tegen het reeds voor het EK geplaatste Oekraïne.

De formatie van bondscoach Fernando Santos was in de eerste helft de bovenliggende partij, al kwam dat lange tijd niet tot uiting in de stand. Pas vijf minuten voor het rustsignaal wist Portugal de hechte muur van het dappere Luxemburg te slechten. Bernardo Silva gaf een afgemeten pass op Fernandes, die de bal op fraaide wijze meenam en de doelman wist te passeren met een harde knal in de korte hoek.

Na de hervatting bleef het spelbeeld onveranderd, al duurde het ook in de tweede helft lang voordat Portugal het krachtsverschil in een doelpunt wist om te zetten. Ronaldo stelde het EK-ticket voor de Portugezen veilig met de 99ste treffer uit zijn interlandloopbaan. Portugal eindigt op de tweede plaats in kwalificatiegroep B, met zeventien punten uit acht duels. Nummer drie Servië, met veertien punten, maakt zich op voor de play-offs van maart volgend jaar.

Tadic was zondagmiddag zeer belangrijk voor Servië, daar de aanvaller van Ajax al na negen minuten een strafschop verzilverde. Daarnaast gaf de routinier de assist op de 2-1 van Aleksandar Mitrovic na bijna een uur spelen. Het leverde de Servische ploeg geen zege op, want Roman Yaremchuk tekende na een half uur spelen voor de 1-1 en Artem Biesidin bracht Oekraïne in de slotminuut op 2-2.

Dankzij de resultaten van zondagmiddag speelt het Nederlands elftal in de eerste ronde van het EK vermoedelijk tegen Oekraïne. Het land zal tijdens de loting in pot 1 belanden; Oranje zit naar alle waarschijnlijkheid in pot 2. Daar komt alleen verandering in als Oranje wint van Estland en Duitsland punten laat liggen tegen Noord-Ierland. Oekraïne kan niet in groepen A, D, E en F terechtkomen, want daar zitten de andere groepshoofden in. In Groep B met Rusland belanden is vanwege de politieke spanningen geen optie, waardoor Groep C met daarin waarschijnlijk Oranje overblijft.