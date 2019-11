Tweet van Memphis Depay wordt goed ontvangen: ‘Hij heeft 300 procent gelijk’

Memphis Depay eist actie na het racisme-incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) in de Keuken Kampioen Divisie. Een hevig ontdane Ahmad Mendes Moreira werd in De Vliert onheus bejegend als hij aan de bal was, naar verluidt met Zwarte Piet-liedjes en oerwoudgeluiden. Scheidsrechter Laurens Gerrits greep direct in en stuurde beide ploegen naar binnen, alvorens het duel weer te hervatten na een afkoelingsperiode.

Depay heeft de ontwikkelingen met ontsteltenis gevolgd. Op Twitter plaatst de Oranje-international een foto van Mendes Moreira die het veld in de eerste helft geëmotioneerd verliet. "Ik word er ziek en doodmoe van om deze beelden keer op keer te zien! Wanneer stopt het!!? #SayNoToRacism", schrijft Depay, die betrokken instanties vraagt om actie. Hij tagt de KNVB en de UEFA in zijn tweet. "Wat gaan we doen? Zeker met het aankomende EK."

In de studio van FOX Sports wordt de tweet van Depay goed ontvangen. "Hij heeft voor driehonderd procent gelijk", stelt analist Hans Kraay junior. Presentator Jan-Joost van Gangelen sluit zich daarbij aan. "Het is goed als grote spelers met zoveel volgers van zich laten horen." Tijdens de wedstrijd prees Kraay jr. het besluit van arbiter Gerrits om het duel stil te leggen al. "Het zullen er misschien vijf zijn bij de supporters van Den Bosch, maar dan nog moet je gewoon naar binnen gaan", zei hij toen.

Op sociale media neemt Depay steeds vaker stelling tegen racisme in het voetbal. Zo plaatste hij in september een foto van zichzelf met Frenkie de Jong om te illustreren dat de twee ondanks een verschillende etnische achtergrond gelijken van elkaar zijn. "Twee verschillende achtergronden, twee verschillende rassen, twee verschillende verhalen, maar we zijn gelijken en we hebben dezelfde wens om ten koste van alles te winnen", schreef hij toen.

Begin april sprak hij zich bovendien uit tegen Juventus-verdediger Leonardo Bonucci, die stelde dat ploeggenoot Moise Kean niet provocerend had moeten juichen als reactie op de racistische geluiden tijdens een duel met Cagliari. Depay tweette persoonlijk richting Bonucci. "Ik ben teleurgesteld dat je zo reageert als aanvoerder van Juventus. De jongen kan juichen zoals hij zelf wil (...) We zullen niet stil blijven."