FC Den Bosch en Excelsior delen punten in door racisme ontsierd duel

FC Den Bosch heeft zondagmiddag in een tumultues verlopen duel met 3-3 gelijkgespeeld tegen Excelsior. De ontmoeting in Stadion De Vliert lag in de eerste helft enige tijd stil nadat Excelsior-aanvaller Ahmed Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een gedeelte van de aanhang van de thuisclub. Scheidsrechter Laurens Gerrits besloot daarop om beide elftallen naar binnen te sturen. Kort na de onderbreking haalde Mendes Moreira zijn gram door te scoren, maar het leverde Excelsior uiteindelijk geen overwinning op in Den Bosch.

Ten tijde van de stillegging van Gerrits gaf het scorebord al 1-1 aan. Rai Vloet brak de ban namens de Excelsior na vijftien minuten spelen met een bekeken schot langs Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Lang kon de ploeg van trainer Ricardo Moniz echter niet genieten van de voorsprong, want Ruben Rodrigues bracht Den Bosch drie minuten later alweer op gelijke hoogte. De Portugese aanvaller stond aan het einde van een vlot lopende aanval en faalde niet in kansrijke positie.

Na een halfuur spelen sloeg de vlam in de pan in Den Bosch, daar Mendes Moreira met racistische spreekkoren te maken kreeg en er hatelijke Sinterklaasliedjes ten gehore werden gebracht door de Bossche supporters. De aanvaller van Excelsior was hevig ontdaan en moest tot bedaren worden gebracht door zijn ploeggenoten van Excelsior. Na een afkoelingsperiode werd de eerste helft weer hervat. Mendes Moreira nam luttele minuten voor het rustsignaal wraak door van dichtbij de 1-2 aan te tekenen en de doelpuntenmaker liet dat ook duidelijk merken aan de aanhang van Den Bosch.

Wederom hield de minieme voorsprong van Excelsior niet lang stand, want slechts vier minuten na rust kreeg Den Bosch een penalty na een overtreding op aanvaller Oussama Bouyaghlafen in het strafschopgebied. Mats Deijl zorgde er vervolgens vanaf elf meter voor dat de achterstand van de thuisploeg werd weggepoetst. Excelsior bleef daarna geduldig zoeken naar de winnende treffer, die er in de persoon van Meijer ook leek te komen. De lepe spits tikte de bal bij de tweede paal binnen, tot grote vreugde van alles en iedereen bij de bezoekers. Den Bosch zag het slotoffensief resulteren in een doelpunt, toen Danny Verbeek de bal panklaar op het hoofd van Rodrigues legde. Excelsior bezet de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Den Bosch veertiende staat.