Ongeloof bij Jonker na bizarre blunder van doelman: ‘Dat kan echt niet’

Anthony Swolfs zorgde zondagmiddag in de absolute slotfase van het thuisduel van Telstar met Go Ahead Eagles (0-2) voor een curieus moment, want de doelman van de thuisploeg stond buiten zijn eigen strafschopgebied toen hij de bal uittrapte. De aansluitende vrije trap werd Swolfs echter niet fataal. Telstar-trainer Andries Jonker snapt na afloop erg weinig van de ongelukkige actie van de sluitpost.

"Dat is nou typisch zo'n voorbeeld van nog niet volwassen zijn. Dat kan niet, dat kan echt niet", zegt Jonker voor de camera van FOX Sports. "Zulke dingen mogen niet, net zoals je man niet dekken bij een corner. Dat kan echt niet. Dit is gewoon niet opletten, niet bij de les zijn. Maar nogmaals, bij hem (Swolfs, red.) is dat heel duidelijk, maar degene die zijn man laat lopen bij de corner loopt ook te slapen."

"Ik ben helemaal niet extra boos op Swolfs, maar dit is wel dom. Maar het zij zo", voegt Jonker daar tot besluit aan toe. Kort na de ongelukkige actie van Swolfs wist Go Ahead in de persoon van invaller Julius Blick alsnog te scoren, waardoor the Eagles naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie stijgen. Telstar blijft voorlopig op de tiende plek steken.