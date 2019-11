Schöne betreurt Ajax-vertrek niet en benoemt grootste teleurstelling ooit

Lasse Schöne trok afgelopen zomer na zeven seizoenen de deur achter zich dicht bij Ajax. De Deense middenvelder ging in de Italiaanse competitie aan de slag bij Genoa en staat nog altijd achter die keuze, zo laat hij dit weekeinde weten. Genoa staat in de Serie A weliswaar teleurstellend zeventiende, maar Schöne heeft het uitstekend naar zijn zin bij i Rossoblu.

"Qua resultaten ben ik natuurlijk allesbehalve blij met onze start. Ik had graag gezien dat we wat meer punten hadden gehad. Gelukkig zijn we de laatste weken echter beter gaan voetballen", vertelt de voormalig Ajacied zondag in een interview met het Deense BT. Genoa staat tegenwoordig onder leiding van Thiago Motta, die medio oktober het stokje overnam van de ontslagen Aurelio Andreazzoli. "Ik ben ervan overtuigd dat hij tij vroeg of laat zal keren. Ik ben absoluut niet bang voor degradatie. We hebben er geloof in en met de nieuwe trainer gaan we hopelijk meer punten pakken."

Spijt van zijn vertrek bij Ajax heeft Schöne niet. "Absoluut niet. Het was een weloverwogen beslissing en ik sta er nog altijd achter. Ik heb mijn hele carrière in Nederland gespeeld en kreeg de kans om te gaan voetballen in de Serie A, een competitie die ik sinds mijn jeugd al volgde. Het is leuk om je geluk te beproeven in een nieuwe competitie. Ik had afgelopen zomer meer opties, maar niets was zo aantrekkelijk als Genoa", verzekert de Deens international.

Schöne kende een succesvol laatste jaar bij Ajax: nationaal werd de dubbel gewonnen, terwijl in de Champions League de halve finale werd bereikt. In het miljardenbal werd Ajax uiteindelijk op dramatische wijze uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. "Dat zal voor altijd de grootste teleurstelling uit mijn loopbaan zijn. In het voetbal is het echter zo dat er altijd een kans is om revanche te nemen. Na de uitschakeling door Tottenham Hotspur wonnen we de Nederlandse landstitel en dat verzachtte de pijn enigszins."

Schöne is bij Genoa overigens wel verzekerd van een basisspeler. De 33-jarige middenvelder deed in alle twaalf de competitiewedstrijden mee, waarvan elf keer als basisspeler. Hij wist tot dusver twee doelpunten te maken voor zijn nieuwe werkgever: in het bekertoernooi tegen Imolese en in de Serie A tegen AC Milan.