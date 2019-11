Virgil van Dijk verlaat trainingskamp Oranje en mist laatste kwalificatieduel

Virgil van Dijk ontbreekt aanstaande dinsdag in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Estland. De aanvoerder van het Nederlands elftal moet de wedstrijd vanwege persoonlijke omstandigheden aan zich voorbij laten gaan en heeft het trainingskamp van Oranje inmiddels verlaten, zo laat de KNVB weten in een persbericht.

De KNVB geeft verder geen details prijs, maar zeker is dus dat Van Dijk de laatste wedstrijd van de kwalificatiecyclus aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Onduidelijk is nog wie de verdediger van Liverpool dinsdag in de Johan Cruifjf ArenA zal vervangen: Stefan de Vrij, normaliter na Van Dijk en Matthijs de Ligt de derde centrumverdediger van Oranje, ontbrak zaterdag in de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) vanwege een blessure.

Mocht De Vrij dinsdag niet fit zijn, dan ligt het voor de hand dat Nathan Aké samen met Matthijs de Ligt het hart van de defensie zal vormen. Aké was tegen Noord-Ierland ook al kort invaller. Nederland weet zich overigens reeds verzekerd van kwalificatie voor het EK en strijdt op de laatste speeldag alleen nog om de eerste plaats. Die wordt op dit moment nog ingenomen door Duitsland, dat twee punten meer heeft en zijn kwalificatiereeks in eigen huis besluit tegen Noord-Ierland.