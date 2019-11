Overwinning op Telstar brengt Go Ahead Eagles op een punt van Jong Ajax

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag met 0-2 gewonnen van Telstar en stijgt dankzij de uitoverwinning in Noord-Holland naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, op een punt achterstand van Jong Ajax. Elmo Lieftink tekende enkele minuten na rust voor de openingstreffer van de ontmoeting in Velsen-Zuid, terwijl Julius Blick ver in blessuretijd aan alle spanning een einde maakte met het tweede doelpunt.

Barcelona-huurling Marcus McGuane kreeg na achttien minuten spelen de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd, maar de Telstar-middenvelder vond doelman Hobie Verhulst op zijn weg. Go Ahead nam daarna meer en meer het initiatief, wat resulteerde in twee goede kansen voor Martijn Berden. Het leverde de bezoekers echter geen openingstreffer op. Kort voor het rustsignaal zag McGuane nog een afstandsschot over het doel vliegen.

Go Ahead, waar Jaroslav Navrátil en Maecky Ngombo in de rust werden vervangen door Antoine Rabillard en Adrian Edqvist, sloeg zes minuten na de hervatting keihard toe, want Lieftink was er als de kippen bij om een afgemeten voorzet van Mael Corboz al koppend achter doelman Anthony Swolfs. Kort daarna was Jenthe Mertens tot tweemaal toe met een kopbal dicht bij een verdubbeling van de voorsprong van de bezoekers uit Deventer, al kwam er geen verandering in de stand.

Invaller Edqvist had de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot kunnen gooien, maar zijn inzet van dichtbij was te zwak om Swolfs te verontrusten. Bij Telstar kwamen Glynor Plet en Rashaan Fernandes nog binnen de lijnen in de slotfase, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend, ook niet toen Swolfs in de toegevoegde tijd mee naar voren ging bij een vrije trap. De Telstar-doelman maakte nog hands door de bal van net buiten het strafschopgebied uit te trappen, maar de vrije trap die daarop volgde leverde niets op. Invaller Blick tekende even later alsnog voor de 0-2, waarna de wedstrijd ook gelijk afgelopen was.