Transferzomer Barcelona onder de loep: ‘Frenkie helpt de coach heel veel’

Barcelona trok afgelopen zomer een slordige 250 miljoen euro uit op de transfermarkt, waarvan het overgrote deel werd betaald voor Frenkie de Jong (minimaal 75 miljoen euro) en Antoine Griezmann (120 miljoen euro). Technisch directeur Eric Abidal van de Catalaanse grootmacht is meer dan tevreden over de eerste maanden van De Jong bij Barcelona, maar geeft toe dat Griezmann zijn absolute topvorm nog niet benaderd heeft.

De Jong heeft sinds zijn zomerse komst van Ajax ogenschijnlijk moeiteloos een basisplaats afgedwongen in het elftal van trainer Ernesto Valverde. Dat is geen toeval, zo veronderstelt Abidal. "De filosofie van Ajax lijkt op die van Barcelona en dat heeft natuurlijk geholpen bij zijn aanpassing", zo vertelt de Franse oud-verdediger zondag in een interview met Sport. "Hij is een speler die enorm veel toevoegt aan het middenveld, op meerdere posities kan spelen en het spelletje goed begrijpt. Hij is een goede passer en helpt de coach heel veel."

"Het belangrijkste is echter dat hij een speler is met ambitie. Hij is een speler die hiernaartoe is gekomen omdat hij grote prijzen wil winnen. Frenkie is het type speler waar de club zich op moet richten. Hij is vanuit een ander land gekomen met honger om alles wat er te winnen valt te winnen", vervolgt Abidal. De beleidsbepaler legt uit dat de strijd om de handtekening van De Jong afgelopen zomer hevig was. "Want we hebben het natuurlijk over een topspeler. Het was niet makkelijk om hem vast te leggen, maar we zijn er uiteindelijk wel in geslaagd. We reisden af naar Amsterdam en hebben hem ons project nader toegelicht, zodat hij zou begrijpen wat de club inhoudt. En Frenkie heeft het begrepen."

Waar De Jong zijn draai bij Barcelona al volledig gevonden lijkt te hebben, is Griezmann nog zichtbaar zoekende zijn topvorm. De Franse aanvaller, die overkwam van Atlético Madrid en bij Barcelona vooral als linksbuiten speelt, wist in vijftien officiële duels pas vier doelpunten te maken. "Ik spreek veel met hem. Hij speelt hier op een andere positie en hij weet dat het lastig is om zich aan te passen aan de ploeg", zegt Abidal over zijn landgenoot. "Er wordt bij Barcelona anders bewogen, maar hij is een speler die veel kan toevoegen en dat weet de trainer ook. Verdedigend verricht hij veel arbeid en hij kan op veel posities spelen"

"Griezmann is naar Barcelona gekomen omdat hij de Champions League wil winnen", vervolgt Abidal. "Hij weet dat hij op dit moment niet zijn beste spel speelt en dat hij dat alleen kan oplossen door hard te blijven werken. Griezmann is een intelligente speler: het is belangrijk om te beseffen wat je op een bepaalde positie kunt toevoegen aan het team. Of de transfersom die we voor hem betaald hebben te hoog was? Je zou kunnen zeggen dat de som te hoog was, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij te laag was. Het hangt volledig af van de prestaties van de speler. Voor die prijs is het haast onmogelijk om een topspeler zoals hij te vinden."