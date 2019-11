Ongeloof bij FOX Sports na duel Oranje: ‘Word wakker man! Potverdorie!’

Joël Veltman gaf zaterdagavond op ongelukkige wijze een strafschop weg in het EK-kwalificatieduel van Nederland met Noord-Ierland (0-0), wat de verdediger op een gele kaart kwam te staan. Analist Marco van Basten snapt de beslissing van scheidsrechter Szymon Marciniak om naar de stip te wijzen, maar neemt tevens Veltman in bescherming. Volgens de oud-bondscoach van Oranje moeten de regels wat betreft het maken van hands aangescherpt worden.

"Ik vond het echt idioot dat Veltman een gele kaart kreeg", zegt de verontwaardigde Van Basten zondag in Goedemorgen Oranje van FOX Sports. "Ik snap niet dat bonden, of dat nou de UEFA, FIFA of de KNVB is, niet kunnen begrijpen dat deze dingen niet met opzet gedaan worden. Het overkomt Veltman." De actie had geen desastreuze gevolgen voor Veltman, want Steven Davis knalde de strafschop hoog over het doel van Jasper Cillessen.

Van Basten snapt wel waarom Marciniak een strafschop gaf aan de Noord-Ieren. "Het is hands, dus een penalty is goed, maar dan ben je als team toch genoeg gestraft? Dit doe je toch niet met opzet? Waarom is het iedere keer weer zo dat scheidsrechters hier gele kaarten voor geven?", vraagt de oud-aanvaller zich hardop af. "Hou daar alsjeblieft eens een keer mee op man! Ik zeg het iedere keer en iedereen geeft me gelijk, maar ik zie het iedere week op de televisie. Dat is toch belachelijk?"

Van Basten was tussen 2016 en 2018 Chief Officer for technical development van de FIFA en gaf destijds ook al geregeld uiting aan zijn zorgen. "Daar heb ik me toen ook al druk over gemaakt, maar ik weet niet waarom ze het niet hebben aangepast", vervolgt de oud-spits zijn relaas. "Als je je normale verstand gebruikt zie je dat dit niet expres gebeurt. Dat je een strafschop tegen krijgt is al zwaar zat. Dan krijg je ook nog geel voor iets dat je overkomt. Waarom is dit nou nog steeds het geval? Waarom? Het is toch geen hogere wiskunde? Er zijn te veel scheidsrechters bij de IFAB (de internationale scheidsrechtersbond, red.). Die hebben veel te veel te vertellen. Zij willen gewoon zekerheid hebben. Je ziet toch dat dit niet expres gaat? Het is zo zonde van het voetbal. Ik zie het weer overal gebeuren. Word wakker man! Potverdorie."