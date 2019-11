Sergiño Dest maakt veel indruk: ‘Zoiets hebben we nog niet veel gezien’

Gregg Berhalter is zeer enthousiast over de kwaliteiten van Sergiño Dest. De rechtsback van Ajax koos onlangs definitief voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten, tot vreugde bij de bondscoach van Team USA. Dest speelde dit weekend zijn eerste officiële interland namens de VS tegen Canada (4-1 winst) en was meteen belangrijk met een assist.

Berhalter is in gesprek met Soccer America lovend over Dest. “Hij is echt een goede speler. Hij presteert op zijn best als de schijnwerpers op hem gericht zijn”, stelt de bondscoach. “Het heeft helemaal geen invloed op zijn spel. Hij weet het naast zich neer te leggen en heeft gewoon de kwaliteiten om zo’n goede wedstrijd te spelen.”

“Zoiets hebben we nog niet bij veel spelers gezien”, vervolgt de keuzeheer, die daarom verheugd is dat Dest definitief voor de Verenigde Staten heeft gekozen. “We zijn heel blij dat hij bij ons is. Hij heeft zijn kwaliteiten getoond. Het is erg mooi om te zien hoe kalm en slim hij in sommige situaties handelt. Hij helpt onze ploeg echt verder.”

Dest erkende eerder dat niet iedereen positief reageerde op zijn keuze. Ook bij Ajax klonken minder leuke geluiden. “Sommige teamgenoten bij Ajax vonden het niet zo leuk van mij", erkende de negentienjarige back tegenover diverse Amerikaanse media, waaronder ESPN. "Maar sommigen zeiden ook: Gefeliciteerd, je hebt je hart gevolgd, dus dat is altijd goed."