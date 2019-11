Van Basten lyrisch: ‘Ik vind hem bijna van gelijke soort als Frenkie de Jong’

Een dag nadat het Nederlands elftal zich middels een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Noord-Ierland plaatste voor het EK van volgend jaar, wordt er bij FOX Sports volop gediscussieerd over het spel dat Oranje zaterdagavond op de mat legde. Marco van Basten is kritisch over de manier waarop Oranje het spel van achteruit maakte, terwijl Kees Jansma de afwezigheid van onder anderen Memphis Depay en Georginio Wijnaldum aanhaalt.

Van Basten legt in het programma Goedemorgen Oranje uit hoe de opbouw van Nederland moeizaam verliep. "Noord-Ierland deed het wel goed: ze probeerden Veltman aan de bal te laten en hem vervolgens onder druk te zetten. Je kunt als Oranje zijnde ook denken: we laten ze komen en krijgen dan ruimte. Maar dan moet je het spel wel heel goed en slim beheersen. Dat is wel het moeilijkste", aldus de oud-spits. "Dan moet je dus betere spelers hebben", concludeert Jansma. De journalist trekt de vergelijking met PSV, dat de laatste weken Steven Bergwijn en Donyell Malen weg zag vallen met blessures en daarna minder ging presteren. "Dit Nederlands elftal mist ook nogal wat persoonlijkheden en kwaliteiten. Dan blijft er aanvallend wel weinig over", aldus Jansma.

"Dat vind ik een andere discussie", repliceert Van Basten. "Het maken van doelpunten is één, maar het creëren van kansen en het voetballen van achteruit blijft een zaak voor het middenveld en de achterhoede. Daarin kan veel meer initiatief worden genomen. Van Dijk en De Ligt zijn goede spelers, maar ze mogen wel wat meer doen. Het mag wat sneller. Dan krijg je vanzelf dat er wat meer ruimte ontstaat op het middenveld en voorin. Dan krijg je ook kansen. Ik vond die twee in de opbouw niet bepalend genoeg", vertelt Van Basten, die weigert de povere opbouw van Oranje te wijten aan het gebrek aan kwaliteit. "Deze spelers die wij hebben in Oranje zijn beter dan die van Manchester City, hoor. De Ligt, Van Dijk en Frenkie de Jong zijn echt beter dan wat Manchester City heeft, honderd procent. Van deze jongens mag verwacht worden dat het spel naar voren toe beter is."

Van Basten vindt dat Davy Pröpper een positieve bijdrage leverde aan het spel van Oranje, nadat de middenvelder van Brighton & Hove Albion nog in de eerste helft als vervanger van Marten de Roon was ingebracht door bondscoach Ronald Koeman. "Ik vind De Roon een fantastische gozer. Ik heb met hem gewerkt bij sc Heerenveen en het is echt een voorbeeldige prof. Maar als ik hem vergelijk met Pröpper: dat is een wereld van verschil. Pröpper is handig, snel, beweeglijk, technisch goed en heeft goed inzicht. De Roon is een controlerende speler. Hij bewaakt het proces, zodat het Nederlands elftal defensief niet kwetsbaar wordt. Pröpper vind ik een veel betere voetballer en met hem gaat het ook veel sneller", stelt Van Basten. "We hebben het er allemaal over dat Frenkie de Jong zo'n geweldige speler is, maar ik vind Pröpper bijna van gelijke soort zoals hij gister speelde. Ik vind hem echt goed."