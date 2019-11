Coach Noord-Ierland kapittelt gedrag Oranje-duo en arbiter Marciniak

Noord-Ierland speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Nederland, waardoor de ploeg van bondscoach Michael O'Neill, waardoor een plek bij de eerste twee landen in Groep C niet meer mogelijk is. Steven Davis had in de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om te scoren, maar miste de penalty. O'Neill beweert dat de spelers van Oranje zijn pupil uit zijn concentratie haalde.

Nadat scheidsrechter Szymon Marciniak een strafschop had gegeven na een handsbal van Joël Veltman, klaagden veel spelers van Nederland bij de arbiter over zijn besluit. "Geen twijfel dat dit invloed had op hem. Het bracht twijfels in zijn hoofd", zegt de bondscoach van Noord-Ierland in gesprek met de BBC over de misser van de middenvelder.

"Er is niets ergers dan daar te staan en penalty te moeten nemen. Een speler wordt dan nerveus. Hij (de scheidsrechter, red.) had bij die situatie beter moeten handelen." O'Neill wijst met de beschuldigende vinger onder anderen naar Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool leidde de klaagzang en was lange tijd in gesprek met de arbiter.

"Van Dijk was erg mondig en ging tegen de scheidsrechter in. Wanneer hij (de scheidsrechter, red.) eindelijk gereed is om de penalty op te zetten, laat hij de doelman (Jasper Cillessen, red.) uit zijn doel komen om te protesteren om de een of andere reden. Het had zeker invloed op Steven. Hij had volgens mij nog geen penalty gemist in de tijd dat ik bondscoach ben."