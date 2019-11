Cillessen haalt gram: ‘Strafschop ging er weer niet in, dat mag gezegd worden’

Het Nederlands elftal hield zaterdagavond een doelpuntloze remise over aan de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland en plaatste zich voor het EK van volgend jaar. Steven Davis had de avond van Oranje in Belfast een stuk lastiger kunnen maken, maar de middenvelder van Noord-Ierland schoot in de eerste helft een strafschop hoog over. Ofschoon het aandeel van Jasper Cillessen bij de misser ogenschijnlijk klein was, claimt de doelman van Oranje toch enige eer.

Het Algemeen Dagblad sprak Cillessen na afloop in Noord-Ierland en stelt dat de keeper van Oranje en Valencia de misser van Davis vanaf elf meter 'graag even wilde benadrukken'. "En weer ging die strafschop er niet in. Dat mag toch ook wel gezegd worden", zo wordt Cillessen geciteerd.

De dertigjarige doelman heeft een bedenkelijke reputatie als het gaat om het keren van strafschoppen. "Maar nu zijn er drie van de laatste vijf strafschoppen op mij niet in gegaan", merkt Cillessen op. "Het klopt dat al die strafschoppen over werden geschoten. Ik had die ballen inderdaad liever zelf gestopt maar mis is mis."

Cillessen deed er overigens wel alles aan om Davis bij de strafschop uit zijn concentratie te halen. Volgens de keeper was dat zijn goed recht. "Die bal lag ook niet op de stip. Dus dat mag ik dan toch zeggen. Het belangrijkste is dat we weer naar een groot toernooi gaan. Ik weet van het WK van 2014 hoe leuk dat is", aldus de ex-doelman van Barcelona, Ajax en NEC.