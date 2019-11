Ronald Koeman voert twee redenen aan voor vroege wissel Marten de Roon

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdagavond dankzij een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Noord-Ierland voor het EK van volgend jaar. Bondscoach Ronald Koeman baarde in de eerste helft opzien, door Marten de Roon al vroeg te wisselen voor Davy Pröpper.

Vrijwel direct nadat De Roon in de negende minuut een gele kaart had ontvangen, liet Koeman Pröpper aan de warming-up beginnen. Koeman haalde De Roon in de 36ste minuut uiteindelijk naar de kant en had daar naar eigen zeggen twee redenen voor, vertelt hij na afloop voor de camera van NOS. "Aan de rechterkant hadden we met De Ligt, Veltman en De Roon vaak drie-tegen-twee-situaties. Dat speelden we niet goed uit", zegt de coach.

Ook het feit dat De Roon al vroeg met een gele kaart kwam te spelen, liet Koeman meewegen in zijn besluit om de middenvelder van Atalanta te wisselen. "Hij leed onnodig balverlies en moest vervolgens een overtreding maken. Bij de penalty (veroorzaakt na hands van Joël Veltman, red.) dacht ik dat de scheidsrechter nog een keer naar Marten toeging. Ik wist niet wat er precies aan de hand was, dus ik wilde geen enkel risico nemen."

"De gele kaart plus ik vond dat we aan de rechterkant in die situatie beter Pröpper konden brengen", vat Koeman zijn afweging samen. Behalve De Roon werd ook Veltman nog in de eerste helft op de bon geslingerd door scheidsrechter Szymon Marciniak. "Maar hij speelde tegen een middenvelder, dus daar was het risico minder groot", licht Koeman zijn keuze om de rechtsback te laten staan toe.