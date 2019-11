Pierre van Hooijdonk betrapt Frenkie de Jong op leugentje: ‘Als je dat ziet’

Oranje plaatste zich zaterdagavond dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland voor het EK van 2020. Frenkie de Jong bekent dat het spel van het Nederlands elftal in Belfast niet geweldig was. De middenvelder van Barcelona geeft tevens te kennen dat er niet veel veranderde door de wissel van Marten de Roon voor Davy Pröpper in de eerste helft, maar Pierre van Hooijdonk betwijfelt of met die bewering de waarheid wordt gesproken.

“Ik ben zeker blij dat we het gehaald hebben. We moeten nu ook niet te kritisch zijn. Voor mijn gevoel moeten we hier toch winnen. Makkelijk was het niet, anders hadden we wel dik gewonnen. We zijn weinig in de problemen gekomen, maar hebben zelf ook te weinig gebracht aan de bal. Er waren wat mogelijkheden om te scoren. We zijn naar het EK en dat is het belangrijkste”, zo begint De Jong bij de NOS. Bondscoach Ronald Koeman greep in de eerste helft in, door De Roon naar de kant te halen voor Pröpper.

“Nee, dat verandert zeker niet veel. Mijn rol blijft hetzelfde. Aan de rechterkant hadden we een overtal en dat probeerden we uit te spelen. Dat hebben we niet slecht gedaan. Ik ben vandaag minder aan de bal gekomen dan normaal, dat vind ik wel jammer. Dan krijgen andere spelers meer ruimte”, antwoordt de middenvelder op de vraag op of de vroege wissel iets veranderde voor hem. De Jong bekent dat Oranje graag groepswinnaar was geworden, maar tilt daar ook weer niet te zwaar aan. “Er zijn zoveel goede ploegen op het EK, dus het moet mij niet uit of we nu in pot 1 of pot 2 zitten. Het maakt niet zoveel uit, we moeten daar gewoon van iedereen winnen.”

“Het is wel leuk: hij is een pure liefhebber en je zag dat hij een kutavond had gehad. Hij wilde de laatste tien minuten nog naar voren. Nu moest hij maar blij zijn, want we gaan naar het EK”, haakt Rafael van der Vaart in op het interview van De Jong. Van Hooijdonk voegt daar aan toe: “Hij zegt ook dat er niks veranderde door de wissel, maar dat is niet waar. Als je ziet hoe vaak hij Davy Pröpper heeft betrokken in het aanvalsspel, dat doe je wel.” Van der Vaart besluit: “Hij kan moeilijk anders zeggen.”