Duitsland stoot Oranje van eerste plaats en gaat lachend richting EK

Duitsland heeft zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. Het elftal van bondscoach Joachim Löw won zaterdagavond voor eigen publiek met 4-0 van Wit-Rusland en weet zich door het doelpuntloze gelijkspel tussen Oranje en Noord-Ierland nu verzekerd van een plekje bij de eerste twee in groep C. Duitsland besluit de kwalificatiecampagne aanstaande dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland en kan de groepswinst dan definitief veiligstellen.

Duitsland was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar die Mannschaft stapelde aanvankelijk zeker niet kans op kans. Het duurde ongeveer een kwartier voordat de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd te noteren viel: Matthias Ginter schoot uit een lastige hoek op de Wit-Russische doelman Aleksandr Gutor. Daarna volgden pogingen van onder anderen Toni Kroos, Timo Werner en Serge Gnbary, maar een doelpunt leverde dat niet op voor de Duitsers.

Wit-Rusland hield zo verdienstelijk stand en was zelf vijf minuten voor rust zelfs enorm dicht bij een voorsprong. Eerst werd een afstandsknal van Stanislav Dragun fraai uit de hoek gedoken door Manuel Neuer en luttele seconden later hield de Duitse keeper ook Denis Laptev van scoren af. Kort erna brak Duitsland aan de overzijde de score open via Ginter. De verdediger werd bediend door Gnabry, waarna hij vanbinnen het strafschopgebied wist te scoren met de hak: 1-0. Ginter leek daarbij overigens wel buitenspel te staan, maar doordat de videoscheidsrechter (VAR) ontbrak in Mönchengladbach, werd het doelpunt gewoon toegekend door de arbitrage.

Kort na de onderbreking volgde direct de bevrijdende 2-0 voor de Duitsers. Kroos wist Leon Goretzka te bereiken uit een hoekschop, waarna de middenvelder van Bayern München vanaf een meter of veertien de verre hoek vond. Het verzet van de Wit-Russen was daarmee definitief gebroken en Duitsland wist nog voor het verstrijken van het uur een derde doelpunt te maken. Kroos belandde ditmaal zelf als doelpuntenmaker op het scorebord, door vanaf de rand van het strafschopgebied geplaatst raak te schieten. Daarna bloedde de wedstrijd enigszins dood, maar in het laatste kwartier veerde het thuispubliek toch nog even op: Neuer keerde een strafschop van Igor Stasevich en Kroos wist nogmaals te scoren na een knappe individuele actie.