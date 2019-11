Oranje verzekert zich in Belfast zonder te overtuigen van EK-ticket

Oranje heeft zich dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland verzekerd van deelname aan het EK van 2020. Beide ploegen maakten er op Windsor Park in Belfast geen spektakel van, maar door de doelpuntloze remise is het Nederlands elftal op de laatste speeldag niet meer te achterhalen door de Noord-Ieren. De formatie van bondscoach Ronald Koeman sluit de EK-kwalificatiecyclus komende dinsdag af met een thuiswedstrijd tegen Estland.

Door het ontbreken van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay moest Koeman noodgedwongen wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Donny van de Beek en Steven Berghuis namen hun plaatsen in het elftal in, terwijl Ryan Babel de spitspositie bezette. Noord-Ierland ging in eigen stadion furieus van start en kreeg na drie minuten een grote kans op de openingstreffer. Het scheelde weinig, of geklungel van Jasper Cillessen had Corry Evans een doelpunt opgeleverd. Nadat Josh Magennis voorlangs had gekopt, liet Oranje zich voor het eerst zien in Belfast.

Berghuis werd bediend door Promes, maar de inzet van de Feyenoorder belandde op de lat. Nadat schoten van Promes en Babel geen doelpunt opleverden, kreeg Noord-Ierland een gouden kans om op voorsprong te komen. Een inzet van George Saville ging via Joël Veltman op de paal, maar scheidsrechter Szymon Marciniak constateerde een handsbal van de Ajax-verdediger. Steven Davis, aanvoerder van de Noord-Ieren, jaagde de bal vervolgens echter hoog over. Na een ongevaarlijke kopbal van Virgil van Dijk zochten beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers op.

In de beginfase van de tweede helft nam Oranje het initiatief in handen, wat na 55 minuten spelen resulteerde in de eerste mogelijkheid na rust. Babel kon zijn kopbal echter te weinig kracht bijzetten om de Noord-Ierse doelman Bailey Peacock-Farrell in de problemen te brengen. Koeman bracht Luuk de Jong in het veld voor Berghuis en zag dat zijn ploeg geduldig bleef voetballen. De meegereisde fans uit Nederland konden ruim twintig minuten voor tijd weer eens opveren. Frenkie de Jong bediende de opgestoomde Daley Blind met een fraaie steekpass, waarna Promes voor het doel gezocht werd. Craig Cathcart voorkwam dat de bal aankwam, maar werkte het leer bijna in eigen doel.

Het was lang wachten op de volgende actie in het duel, mede doordat het slotoffensief van de Noord-Ieren lang op zich liet wachten. Een schot van Frenkie de Jong dat torenhoog overging was eigenlijk het enige hoogtepunt in het laatste kwartier van het duel. Doordat Noord-Ierland er ook niet meer in slaagde om gevaarlijk te worden, bleef de doelpuntloze stand op het scorebord op Windsor Park. Daardoor behoudt Oranje de voorsprong van drie punten op Noord-Ierland, terwijl ook het doelsaldo en het onderling resultaat in het voordeel van het Nederlands elftal is. Duitsland verzekerde zich tegelijkertijd van een EK-ticket en gaat aan de leiding in Groep C, met een voorsprong van twee punten op Oranje.