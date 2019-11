Van Hooijdonk: ‘Het heeft geen enkele zin om hen allebei op de bank te hebben’

Bondscoach Ronald Koeman kan in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland geen beroep doen op Memphis Depay. Ryan Babel vervult op Windsor Park de spitspositie bij het Nederlands elftal, waardoor Wout Weghorst, Luuk de Jong en Myron Boadu op de reservebank zitten. Pierre van Hooijdonk zegt bij de NOS die rol te begrijpen, maar plaatst wel vraagtekens bij het selectiebeleid van Koeman.

“Ja, te billijken. Ik had hem eigenlijk niet verwacht op dit positie, gezien het beleid van Koeman door zowel Luuk de Jong als Wout Weghorst te selecteren. Het heeft geen enkele zin om allebei die jongens nu op de bank te hebben, want ze vertolken dezelfde rol. Ik denk dat er wel een belangrijke rol is weggelegd voor Babel. Hij kan het elftal adem geven, door de bal vast te houden. Vooral in de beginfase, als de Noord-Ieren druk gaan zetten”, stelt Van Hooijdonk.

“Als je Luuk de Jong bent, weet je na vandaag dat je nooit in de basis gaat beginnen”, zo haakt collega-analist Rafael van der Vaart in. Van Hooijdonk stelt dat dit niet als een verrassing moet komen voor De Jong. “Maar dat wist hij toch al, die rol was al bekend. Maar als je weet dat je met Babel gaat spelen... Je selecteert met Boadu een extra spits en hebt met De Jong een pinchhitter, wat is dan de rol van Weghorst? Hij mag erbij zitten, ik vind het prima.”

Babel is ook bij FOX Sports onderwerp van gesprek en maakt indruk op Hans Kraay junior. “Elke keer als we denken dat hij voorbij gestreefd wordt, zet hij ‘m in z’n overdrive. Dat doet hij nog een paar jaartjes, het is heel knap”, stelt Kraay jr., die de vraag krijgt of Babel op het EK eventueel basisspeler zal zijn. “De vorige twee interlands is hij niet gestart, dus dat zegt wel iets. Steven Bergwijn en Quincy Promes spelen graag aan de linkerkant, Depay zou er kunnen. Dus Babel zou dan de pineut kunnen zijn. Maar zodra hij dat hoort, wordt hij boos en schakelt hij een tandje bij.”