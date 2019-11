Kraay jr.: ‘Hij is zo smerig sterk, dus Koeman had zoiets: hij gaat daar spelen’

Bondscoach Ronald Koeman kan in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland geen beroep doen op Memphis Depay. De keuzeheer heeft ervoor gekozen om Steven Berghuis in Belfast als hangende rechtsbuiten op te stellen, waardoor de Feyenoorder de aanval vormt met Ryan Babel en Quincy Promes. Hans Kraay junior verzekert bij FOX Sports dat Koeman het liefst met Mohamed Ihattaren had gespeeld tegen Noord-Ierland.

“Natuurlijk is Berghuis een goede speler, maar Ronald Koeman was een paar weken geleden bij ons in Goedemorgen Eredivisie. Je merkte als je goed luisterde, voor en na de uitzending, dat hij was gestart met Mohamed Ihattaren als hij erbij was. Dan was hij écht met hem gestart. Vals aan de rechterkant, daar ziet hij zijn beste plek”, stelt Kraay jr. overtuigd. Oranje heeft in Noord-Ierland aan een punt genoeg om een ticket voor het EK van 2020 veilig te stellen.

“Na de uitzending heeft Koeman hier nog vijf kwartier gezeten en ik mag niet alles vertellen, maar hij is zo ongelofelijk lyrisch over Ihattaren. Mensen denken dat hij een frêle, mooie voetballer is. Ja, hij is een mooie voetballer. Maar hij is geen frêle speler. Hij is zo smerig sterk, dus Koeman had zoiets: hij gaat daar spelen. Nou ja, dan hij niet”, concludeert de analist. “Dan denk je: Calvin Stengs. Dat zou ik ook doen. Maar wat je tussen neus en lippen door merkt, is dat Koeman vindt dat Boadu en Stengs nog een tandje moeten aanhaken op dit niveau. Ik denk dat hij een tikkie teleurgesteld is dat ze een flink stukje achterliggen op de jongens die in het buitenland spelen.”

Presentator Jan-Joost van Gangelen stelt dat Stengs en Boadu het ook lastig hadden in de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Manchester United. “Boadu en Stengs hebben het heel goed gedaan in een moeilijke uitwedstrijd tegen Antwerp, in De Kuip en tegen PSV. Ik had het wel aangedurfd, maar Koeman ziet ze elke dag. Die jongens zullen niet teleurgesteld zijn”, reageert Kraay jr. daarop. Berghuis raakte afgelopen week enigszins in opspraak nadat hij een elleboog uitdeelde aan RKC-doelman Etienne Vaessen. “Ik denk dat Berghuis een klein tikkie om zijn oren heeft gekregen.”