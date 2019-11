Koeman hakt knoop door: ‘Ik heb een streepje meer achter zijn naam staan’

Steven Berghuis heeft zaterdagavond verrassend een basisplaats in de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Noord-Ierland. De Feyenoorder is voorin de vervanger van de geblesseerde Memphis Depay en krijgt op de rechtsbuitenpositie de voorkeur boven Calvin Stengs. Ronald Koeman geeft ongeveer een uur voor de aftrap aan dat Berghuis in de pikorde van Oranje nog boven Stengs staat.

Stengs beleeft een uitstekend seizoen bij AZ en werd voor deze interlandperiode voor het eerst door Koeman bij Oranje gehaald. De oefenmeester heeft op dit moment echter nog een voorkeur voor Berghuis, zo vertelt hij voor de camera van de NOS. "Je hebt iets in je hoofd, maar je ziet ook dingen op een training. Dat speelt wel mee bij de vraag waarom je misschien een streepje meer achter de naam van Berghuis hebt staan dan achter die van Stengs."

Koeman kiest met Berghuis bewust voor een linkspoot op rechts, legt hij uit. "Ik vond in de eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland dat we het op rechts niet goed deden voetballend. Daarom kies je nu voor een linkspoot op rechts. Dat had Berghuis of Stengs kunnen zijn: ik kies voor Berghuis aan de rechterkant", aldus de bondscoach. "Dat is ook de reden dat Veltman speelt: we hebben meer vastigheid aan de bal nodig." In de eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland werd de rechterflank van Oranje nog gevormd door Denzel Dumfries en Steven Bergwijn.

Koeman geeft toe dat hij met Berghuis ook kiest voor ervaring. "Maar het is naar Berghuis toe ook iets van: 'Laat het maar zien.'" Koeman wil niet spreken van een laatste kans voor Berghuis. "Nee, dat is helemaal niet zo. Maar er is natuurlijk wel een aantal dingen gebeurd", refereert hij aan de disciplinaire uitspattingen die Berghuis recentelijk op het veld had bij Feyenoord. "Nogmaals: ik heb hem geselecteerd omdat ik hem vertrouw op zijn voetbalkwaliteiten. Die kwaliteiten heeft hij en daarom krijgt hij de kans.”