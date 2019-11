Opstelling Oranje wijkt op één positie af van voorspelling De Telegraaf

De opstelling van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland wijkt op één positie af van de basiself die ongeveer twee uur voor de aftrap was voorspeld door De Telegraaf. Bondscoach Ronald Koeman kiest op de rechtsbackpositie niet voor Denzel Dumfries, maar voor Joël Veltman.

Aanvankelijk leek Dumfries zich op te mogen gaan maken voor een basisplaats, maar de PSV'er wordt vanavond op de bank gehouden door Veltman. Laatstgenoemde speelt de laatste weken bij Ajax vooral als centrumverdediger, maar mag nu in Oranje weer als rechtsback opdraven. De defensie bestaat verder uit Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind; Jasper Cillessen verdedigt zoals gewoonlijk het doel van Nederland.

Op het middenveld was al bekend dat Donny van de Beek de vervanger zou zijn van Georginio Wijnaldum, die de afgelopen dagen grieperig was. Van de Beek speelt op het middenveld samen met Marten de Roon en Frenkie de Jong. Voorin is Steven Berghuis de vervanger van de geblesseerde Memphis Depay; Ryan Babel en Quincy Promes zijn de overige aanvallers.

Definitieve opstelling Oranje: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Van de Beek, Frenkie de Jong; Berghuis, Babel, Promes