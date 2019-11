De Telegraaf: Geen Wijnaldum bij Oranje; zeer grote verrassing voorin

Steven Berghuis begint zaterdagavond in de basis bij het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noord-Ierland, meldt De Telegraaf:. De aanvoerder van Feyenoord is voorin de vervanger van de geblesseerde Memphis Depay. Op het middenveld ontbreekt Georginio Wijnaldum, nadat hij de afgelopen dagen al grieperig was. Zijn vervanger is Donny van de Beek.

De basisplaats voor Berghuis mag gerust een grote verrassing genoemd te worden. De rechtsbuiten speelde dit kalenderjaar pas één interland, maar verschijnt vanavond wel de aftrap. Berghuis profiteert van de afwezigheid van Depay, Steven Bergwijn en Donyell Malen en krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Calvin Stengs. Ryan Babel begint in de punt van de aanval, Quincy Promes op links.

Wijnaldum is vanavond reserve. Hij is normaliter een zekerheidje op het middenveld van Oranje, maar wordt door Koeman niet fit genoeg bevonden om te starten. Van de Beek speelt zodoende op het middenveld samen met Marten de Roon en Frenkie de Jong; de Ajacied krijgt de voorkeur boven onder anderen Davy Pröpper.

De verdediging bestaat uit Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind en kent zodoende geen verrassingen; Jasper Cillessen verdedigt zoals gewoonlijk het doel van Nederland. Oranje heeft vanavond aan een gelijkspel voldoende om zich definitief te plaatsen voor het EK van aankomende zomer.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Van de Beek, Frenkie de Jong; Berghuis, Babel, Promes