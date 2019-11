‘Man City acht vertrek onvermijdelijk en licht clausule van 75 miljoen mogelijk’

Leroy Sané is momenteel uit de roulatie met een zware knieblessure, maar bij Manchester City houdt men toch serieus rekening met een vertrek van de Duitse vleugelaanvaller. Bayern München greep afgelopen zomer ternauwernood naast de komst van Sané en hoopt hem nog altijd in te lijven. The Telegraph verzekert zaterdag zelfs dat een deel van de selectie van Manchester City zich reeds heeft neergelegd bij een vertrek van Sané.

De Duits international werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Bayern, maar een zware knieblessure maakte toen abrupt een einde aan de transfergeruchten. Sané herstelt echter voorspoedig en geldt daardoor nog altijd als een van de grootste doelwitten van der Rekordmeister. Bayern is hoopvol dat de vraagprijs van 160 miljoen euro die Manchester City aanvankelijk hanteerde voor Sané inmiddels aanzienlijk gedaald is door diens blessure.

Sané herstelt voorspoedig en kan naar verwachting de laatste maanden van het seizoen meemaken. Een rentree voor de jaarwisseling is echter uitgesloten, waardoor het volgens The Telegraph waarschijnlijk is dat Bayern mikt op een zomerse transfer. Bij Manchester City is men er ondertussen steeds meer van overtuigd dat de 23-jarige dribbelaar zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer naar Duitsland, waar Sané eerder op het hoogste niveau voor Schalke 04 speelde.

Mikel Oyarzabal blijft naar verluidt de belangrijkste kandidaat om Sané op te gaan volgen bij Manchester City. De 22-jarige linksbuiten ligt nog tot de zomer van 2024 vast bij Real Sociedad, maar is vanwege een gelimiteerde transfersom in zijn contract voor 75 miljoen euro op te halen in Baskenland. Oyarzabal is bezig aan een sterk seizoen in dienst van Real Sociedad: met vier doelpunten en vier assists in dertien competitiewedstrijden is hij een van de pijlers achter het succes van de huidige nummer vijf van LaLiga.